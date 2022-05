La nova llei de residus que està elaborant el Govern fixarà l'obligatorietat de separar les fraccions i, per tant, deixarà de ser voluntari. Per arribar a aquest objectiu, des de l'Agència de Residus de Catalunya (ARC) contemplen el porta a porta com la "manera més eficient" de poder tirar endavant el projecte. En aquest sentit, el director de l'ens, Isaac Peraire, remarca que un dels focus és la implantació del sistema a les grans ciutats. Amb tot, Peraire assenyala que ja hi ha 300 municipis catalans que apliquen el porta a porta, però "ara és el moment de les grans ciutats". El director de l'ARC també vol reduir fins a un màxim del 5% el nombre de deixalles que s'aboquen a l'orgànica.

"El millor residu és aquell que no es genera", aquest ha estat el missatge que ha repetit diverses vegades el director de l'Agència de Residus de Catalunya (ARC), Isaac Peraire, en la conferència que ha pronunciat en la Fira Waste in Progress, que s'està celebrant aquests dies a Girona. Peraire ha defensat la llei que s'està acabant d'elaborar per part del Govern i que, si tot va bé, es podrà aprovar durant el primer trimestre de 2023 i que s'aplicarà en funció de les mesures que s'hagin establert.

En aquest sentit, Peraire ha remarcat que la nova norma contemplarà l'obligatorietat de separar la fracció i no serà voluntari com fins ara. A més, també pretén "repartir responsabilitats" entre la ciutadania, l'administració i les diferents empreses. "Als ciutadans els demanarem que separin millor i que ho facin amb eficiència, però els hi hem de posar fàcil", ha assenyalat.

Per a poder arribar a aquest objectiu, Peraire ha explicat que és clau insistir en el model de porta a porta que ja funciona en uns 300 municipis catalans. "Ara és el moment de les grans ciutats. Ja hi ha barris de Barcelona, Girona o Lleida que ho fan, però cal anar molt més enllà", ha reivindicat.

I és que l'objectiu final fixat per l'ARC en la nova legislació és arribar al residu zero, a través també de la prevenció. "També pretenem millorar l'eficiència de la recollida i a banda del porta a porta estem treballant amb altres models com els dels models intel·ligents.

Un 5% d'impropis el 2030

El que també suposa un maldecap per l'administració és la generació de residus impropis que van a l'orgànica, o el que és el mateix, abocar materials que no pertoquen al contenidor marró. Per això, Peraire ha assenyalat que es fixen un topall per reduir també aquest tipus de deixalles. "Volem ser més exigents en els impropis que ara és d'un 12% i que arribem al 5% l'any 2030".

Tot i que l'aprovació del text definitiu per part del Parlament es preveu per la primavera de 2023, el Govern espera que el primer trimestre de l'any vinent ja estigui aprovada inicialment i es pugui començar aplicar alguns dels aspectes que contempla.