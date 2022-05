L’edició d’enguany del programa formatiu en carretera per a motoristes Formació 3.0, la vuitena que organitzen consecutivament el Servei Català de Trànsit (SCT) i ANESDOR (Associació Nacional d’Empreses del Sector de les Dues Rodes), pretén duplicar el nombre de dones motoristes formades i aconseguir així una participació més proporcional i equitativa en relació al gènere. L’objectiu principal de l’activitat és que els motoristes millorin la seva tècnica de conducció i augmentin així la seguretat a peu de carretera. El director de l’SCT, Ramon Lamiel, ha destacat les conductes més responsables de les dones en la conducció.

Aquesta formació, que té el suport i col·laboració dels Mossos d’Esquadra tant per al desenvolupament de la sessió formativa com per a la localització de l’espai adequat, ha comptat ja amb la participació de més de 3.500 usuaris de motocicleta. En l’edició de l’any passat hi van participar 681 motoristes, dels quals només un 7% (49) van ser dones.

Lamiel ha remarcat en una sessió específica del Formació 3.0 amb dones motoristes a la BV-5301 al Montseny que un dels objectius i reptes de l’edició d’enguany és promoure i aconseguir més participació de dones en aquesta activitat “per posar en valor les seves conductes menys temeràries i més responsables en la conducció i específicament en aquesta mobilitat d’oci en què s’emmarca la formació”.

Cada temporada el programa ha constat de 25 sessions que es despleguen en carreteres obertes, freqüentades per motoristes durant el cap de setmana i que registren un cert risc d’accidentalitat, de les quatre demarcacions catalanes. Com a novetat de l’edició que l’SCT i Anesdor estan preparant per a l’any vinent, està previst que l’activitat ampliï el nombre de sessions a 40 i que el programa faci el salt a zones urbanes i periurbanes, amb l’objectiu d’arribar a diferents tipus de conducció i usos de les motocicletes.

Sobre aquesta qüestió, Lamiel ha assegurat que aquest augment del 60% de les sessions del programa suposarà un arrelament més fort d’aquesta formació pràctica arreu de Catalunya. “Esperem que es tradueixi en una reducció de la sinistralitat d’aquest col·lectiu vulnerable, tant en carretera com en zones urbanes”, ha afegit.

Els motoristes que vulguin realitzar aquesta activitat formativa, que és de caràcter gratuït, faran un recorregut amb la seva motocicleta d’uns vint minuts, acompanyats i enregistrats pels instructors de la formació. Finalitzats els recorreguts, es visualitzaran les imatges i es comentaran els detalls que puguin millorar la conducció del motorista per garantir al màxim la seva seguretat. Quan s’acaba l’activitat, l’interessat rebrà la gravació i un full amb deu punts sobre l’estat tècnic de la motocicleta. Els conductors de moto interessats a participar-hi poden inscriure’s per internet.

Deu motoristes han mort a la xarxa viària interurbana de Catalunya aquest any i 72 més han resultat ferits de gravetat. Des del 2010 han mort a les carreteres catalanes 499 motoristes, dels quals 449 homes i 50 dones. La sinistralitat mortal i greu dels usuaris d’aquets vehicles de dues rodes en els darrers anys no ha experimentat una reducció com la resta de vehicles.