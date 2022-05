Uns desconeguts han destrossat els nínxols, les làpides i han escampat els ossos de les persones que hi havia enterrades al cementiri vell d'Aguilar de Segarra, que estava en desús des dels anys 70. En declaracions a l'ACN, l'alcalde, Pere Aliaguilla, lamenta els fets i els atribueix a una bretolada "de mal gust". El cementiri, que està ubicat al capdamunt d'un turó de difícil accés, és propietat de la parròquia d'Aguilar i feia temps que estava totalment abandonat. El rector ha denunciat els fets als Mossos d'Esquadra, que han obert una investigació per tal d'identificar els autors.

L'Ajuntament d'Aguilar de Segarra estava treballant amb el Bisbat de Vic perquè les persones amb familiars enterrats al cementiri vell d'Aguilar poguessin traslladar les restes al cementiri municipal, ubicat en un altre punt del poble. Però ara això ja no serà possible en la majoria dels casos. Els delinqüents han obert totes les tombes i han escampat els ossos, de manera que serà "impossible" saber a qui pertanyen les restes.

Ara, l'Ajuntament avisarà totes les persones que hi tenen familiars enterrats. "Les restes que hi ha aquí, tan aviat com puguem, les haurem de traslladar al cementiri municipal. Els qui encara estan dins el nínxol es podran enterrar per separat i la resta s'hauran de col·locar en una fossa comuna", explica.

Aliaguilla atribueix els fets a "un acte vandàlic". "Creiem que algú ha vingut aquí buscant si algú estava enterrat amb joies. Al no trobar res, s'hi han abonat", lamenta.

Els veïns, afectats

La notícia ha afectat els veïns del poble i, especialment, aquells que encara hi tenien familiars enterrats. "No es pensaven que això podria passar", explica l'alcalde. Segons un estudi elaborat per l'Associació Coemeterium i l'Observatori del Paisatge, a la regió central hi ha 66 cementiris abandonats i en desús. En el conjunt de les comarques de cobertura d'aquest diari, 29 no es fan servir i 37 estan abandonats, el que suposa un 14,4% del total. Al Bages, en concret, n'hi ha set d'abandonats o en desús.