El Govern ha obert una consulta pública prèvia a la redacció de l’Avantprojecte de llei de l’Estatut dels municipis rurals i de l’Avantprojecte de llei de governs locals de Catalunya, dues iniciatives amb gran impacte al món local. L’objectiu de la consulta és recollir les opinions i demandes de la ciutadania catalana, mitjançant el portal Participa, i donar difusió de la consulta als grups específicament interessats, com les entitats locals, les organitzacions associatives dels ens locals i de manera més específica les entitats representatives dels municipis rurals, entre d’altres.

L’executiu català va aprovar fa uns dies les memòries preliminars de l’Avantprojecte de llei de l’Estatut dels municipis rurals i de l’Avantprojecte de llei de governs locals de Catalunya, dues iniciatives que s’emmarquen en el Pla de Govern de la XIV legislatura i, en concret, en els objectius relacionats amb el desenvolupament legislatiu del règim local i l’establiment d’un estatut específic per als municipis rurals. En aquest sentit, el Govern també s’ha compromès a impulsar aquest mandat l’Avantprojecte de Llei de territori.

L’Avantprojecte de llei de governs locals de Catalunya té, entre els seus objectius, garantir l’adequat exercici de les competències locals i la qualitat de la prestació de serveis; garantir un dimensionat efectiu i adequat de les estructures locals, simplificant i racionalitzant tant la seva creació com les existents; i eliminar les duplicitats i coincidències innecessàries en l’exercici de les competències locals.

Per la seva banda, l’Avantprojecte de llei de l’Estatut dels municipis rurals es tracta d’un nou marc normatiu que reguli un estatut específic per als municipis rurals, per adequar-lo a les seves peculiaritats i donar resposta a les demandes i necessitats dels seus habitants.

D’acord amb les darreres dades oficials de població, del total de 947 municipis de Catalunya, més del 62,6% tenen una població que no supera els 2.000 habitants i, dins aquest percentatge, un 35% no supera el llindar de població de 500 habitants.