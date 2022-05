L'exconseller Jordi Turull i la presidenta del Parlament, Laura Borràs, han anunciat que presentaran una candidatura única al congrés de Junts, tal com ha avançat 'La Vanguardia' i ha pogut confirmar l'ACN. Tots dos compartiran les funcions executives al 50%, de manera que caldrà modificar els estatuts del partit.

Borràs assumirà la presidència de Junts, i Turull en serà el secretari general, després del congrés del 4 de juny a Argelers. Substituiran així a Carles Puigdemont i Jordi Sànchez, respectivament. Les funcions de la presidència de Junts no eren executives, però Borràs volia modificar això. El pacte 'in extremis' -el termini de les candidatures acaba aquest dimarts a les 16 hores- passa per modificar les funcions del càrrec.

Durant la roda de premsa, tots dos han anunciat els seus candidats per a la cúpula de Junts. A les quatre vicepresidències es postulen Josep Rius, Francesc de Dalmases, Aurora Madaula, Anna Erra. David Torrent seria el secretari d'organització del partit i Teresa Pallarès, secretària de finances.

Per a l'executiva proposen: Jaume Alonso Cuevillas, Damià Calvet, Joan Canadell, Cristina Casol, Montserat Caupena, Violant Cervera, Jordi Fàbrega, Glòria Freixa, Gemma Geis, Montserrat Girbau, Jaume Giró, Marta Madrenas, Toni Morral, Míriam Nogueras, David Saldoni, Mònica Sales, Miquel Samper, Aleix Sarri, Ester Vallès, Salvador Vergés.