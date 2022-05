El conseller de Salut de la Generalitat, Josep Maria Argimon, ha destacat que des d'aquest estiu fins al 31 de desembre del 2024 hi haurà 29.000 nomenaments de personal fix en el sistema sanitari català, dels quals 5.800 seran infermeres.

"Reduirem la temporalitat fins al 8%", ha sostingut el conseller aquest dimarts en resposta a una interpel·lació de Junts en el ple del Parlament, en què també ha destacat la creació de 600 noves places de la Conselleria d'Universitats i Recerca.

També ha afirmat que en els pròxims cinc anys hi haurà entre 6.000 i 8.200 jubilacions d'infermeria, per la qual cosa el sistema necessitarà "més professionals i més ben formats", després de destacar que el Govern treballa per promocionar l'acreditació de professorat en el Grau d'Infermeria.

"Necessitem formar més infermeres especialistes. Necessitem incentivar la formació i les especialitats més deficitàries", ha reclamat el conseller, que ha apostat per fer una discriminació positiva, no només per especialitat sinó també per territori.

També ha afirmat que un dels compromisos del Govern és "millorar les condicions laborals i retributives" de les infermeres, i ha sostingut que la incorporació de personal sanitari ha crescut un 10% respecte al 2009, cosa que encara considera que és insuficient.