El conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, ha anunciat aquest dilluns que el Govern recorrerà l’”aberrant” interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que ordena l’execució de la sentència del 25% del castellà, i ha assegurat que els centres no han de fer “cap canvi” en els seus projectes lingüístics. Així ha reaccionat en preguntar-li si el departament enviaria instruccions als centres en 15 dies, tal i com ordena el TSJC.

Cambray ha volgut llençar un missatge de “tranquil·litat” a les direccions, alhora que ha reclamat el “màxim consens polític, social i pedagògic” en defensa del català, en referència a la modificació de la Llei de Política Lingüística pendent al Parlament.

Segons ha explicat el conseller, es presentarà un recurs de reposició en els pròxims cinc dies, que és el marge que té la Generalitat per presentar-lo, davant d'una interlocutòria que interpreten que "no té cap sentit pedagògic ni jurídic".

El Departament considera que l'Assemblea per una Escola Bilingüe (AEB) "no està legitimada" per instar l'execució forçosa de la sentència, tal com ha acceptat el tribunal. A més, els serveis jurídics de la Generalitat que han analitzat la interlocutòria, ha afegit Cambray, consideren que el TSJC "se sobrepassa i s'extralimita en les seves funcions" i va més enllà d'allò que diu la sentència, ja que la interlocutòria no només diu que s'ha de complir sinó que també diu com i parla d'una instrucció.

A banda, Cambray ha destacat que dos dels cinc magistrats han fet un vot particular en la interlocutòria, si bé es tracta d'un vot que és concurrent amb el fons, però que discrepa en el fet d'admetre a qualsevol alumne com a part legitimada per demanar l'execució forçosa de la sentència.

Missatge als centres

Cambray ha aprofitat l'atenció als mitjans de comunicació per enviar un missatge a les direccions dels centres i als mestres. "Han de seguir fent la seva feina, no han de canviar res", ha dit. En aquest sentit, ha instat a seguir refermant el model d'escola catalana i els ha demanat "tranquil·litat" davant les notícies del TSJC. "El tribunal s'adreça al Departament", ha precisat.

Preguntat per si s'enviarà alguna comunicació als centres donant alguna mena d'indicació, Cambray s'ha limitat a dir que "aquestes setmanes han de seguir educant com estan fent i no han de fer cap canvi als projectes lingüístics".

Crida al consens polític, social i pedagògic

El conseller ha remarcat que no hi ha prou català a les aules i per això ha reivindicat el pla d'impuls del català. "L'aprenentatge de llengües no va de percentatges, va de pedagogia", ha defensat.

Per això, ha declarat que és "un moment important de país" i ha fet una crida al "màxim consens polític, social i pedagògic per defensar el català i el model d'escola catalana". "Qualsevol iniciativa que refermi el model d'escola catalana, benvinguda sigui", ha dit en relació a la modificació de la Llei de Política Lingüística pendent al Parlament.

En paral·lel, Cambray ha reivindicat també el futur decret de desplegament de la llei d'educació i ha recordat que el consell lingüístic assessor està treballant en un informe que recollirà quines han de ser les bases del decret.