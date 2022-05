El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha exigit aquest divendres que es desclassifiqui l'autorització judicial del Tribunal Suprem (TS) que va permetre que el Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI) l'espiés quan era vicepresident del Govern, com també la de prop d'una vintena d'independentistes.

"És imprescindible que es desclassifiqui l'autorització judicial. Hi haurà suposicions, veurem intents de justificar-ho i intoxicacions de tota mena. Però per exercir el meu dret de defensa, exigeixo que es desclassifiqui l'autorització judicial i saber els motius que els porten a autoritzar un espionatge a un adversari polític", ha reclamat en una entrevista a Catalunya Ràdio, recollida per Europa Press.

Tot això arriba després que la directora del CNI, Paz Esteban, va admetre dijous en la Comissió de Despeses Reservades del Congrés que es va espiar prop d'una vintena d'independentistes amb autorització judicial del Tribunal Suprem, entre els quals el mateix Aragonès.

Sobre que el govern de Pedro Sánchez asseguri que desconeixia aquest espionatge, ha argumentat que per això demana transparència i ha preguntat si això vol dir "que ningú no controla els serveis secrets i que el CNI va al seu aire, i si això és així algú hauria de prendre decisions".

"Se sabés o no és totalment greu i s'han d'assumir responsabilitats. Si no sabien que en aquell moment se m'espiava, avui poden saber si se m'està espiant i a altra gent per causes polítiques? La sensació és que el CNI actua sense control", ha sostingut.

Raons polítiques

Quan li han preguntat si creu que l'espionatge obeeix a raons polítiques, no veu altres motius i ha lamentat que el Govern central encara no hagi fet un exercici de transparència, no s'hagi creat una comissió d'investigació i no s'hagin assumit responsabilitats.

"Estem en una situació de degradació de les relacions entre la Generalitat i el Govern central que no s'havia vist des de fa temps", ha alertat Aragonès, que ha afegit que no parla amb el president de l'executiu, Pedro Sánchez, des de fa setmanes.

En espera que tots dos coincideixin aquest divendres al Cercle d'Economia, el president de la Generalitat ha explicat que no està previst que es reuneixin perquè "no es tracta de fer una foto i de fer una trobada fugaç de cinc minuts".

No obstant això, ha recalcat que cal que la reunió tingui lloc, i en cas que no es produeixi prendran "la decisions adequades que convingui", sense aclarir si ERC deixarà de donar suport al Govern central.

Després d'advertir que el Govern central pot fer veure que no ha passat res, ha subratllat que "el que està passant allunya les possibilitats d'estabilitat de la legislatura espanyola, i de fet, la confiança està trencada, a zero".

Sobre si n'hi hauria prou amb la dimissió de la directora del CNI, Paz Esteban, Aragonès ha remarcat que necessiten saber "qui va donar l'ordre" per espiar independentistes, i s'ha mantingut en què la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha d'assumir responsabilitats perquè, al seu parer, està incapacitada per gestionar políticament aquesta qüestió.

Taula de diàleg

Tot i que creu que molts voldrien donar per morta la taula de diàleg, ha deixat clar que no els farà "aquest regal" i s'ha reafirmat en el seu compromís amb la negociació per buscar una sortida al conflicte català, però ha afegit que s'han de restaurar les condicions perquè pugui avançar.

"No abandonarem mai la taula, però s'han de restaurar les mínimes condicions de confiança i credibilitat en aquest procés de negociació", ha explicat.

JJOO d'Hivern

En una altra entrevista a Rac1, recollida per Europa Press, també ha parlat de la candidatura dels Jocs Olímpics d'Hivern del 2030 i ha reiterat que la Generalitat es manté en l'acord tècnic que van assolir en el seu moment amb el Govern d'Aragó, amb l'executiu central i el COE.

"Treballarem per poder superar la situació actual, però hi ha un acord i els acords s'han de complir", ha dit el president de la Generalitat, que ha afegit que és el Govern d'Aragó qui va canviar d'opinió.

Sobre les noves vagues convocades pel sector educatiu, ha reiterat la seva confiança en el conseller del ram, Josep Gonzàlez-Cambray, i ha cridat els sindicats a asseure's amb el Govern en la taula sectorial d'educació per poder parlar: "És imprescindible".