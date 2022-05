Una quarantena de ciutats catalanes - entre elles, Llançà - tindran punts de votació per a la consulta ciutadana sobre monarquia o república que se celebrarà el 14 de maig arreu de l'Estat espanyol. La mobilització, convocada per la Plataforma Consulta Popular Estatal Monarquia o República, té l'objectiu de "pressionar" el govern espanyol per convocar un referèndum sobre la forma d'estat. Un dels coordinadors de l'agrupació a Catalunya, Antonio López, ha explicat que hi haurà més de 140 urnes on votar arreu del territori català, la majoria situades a l'àrea metropolitana de Barcelona.

A Girona, tan sols hi haurà a la capital de la demarcació i a Llançà, a la plaça de la Torre de l'Església. A Espanya hi haurà gairebé 1.000 meses i també es podrà participar en algunes ciutats a l'estranger, com Brussel·les, Londres o París.