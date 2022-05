La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ha afirmat que el Govern és "únic responsable del cas d'aquest espionatge, sigui per acció o omissió, sigui perquè han permès, perquè han deixat fer o perquè ho sabien", malgrat l'anunci de l'Executiu que el president Pedro Sánchez i la ministra Margarita Robles han estat afectats pel programari Pegasus.

En roda de premsa aquest dilluns, ha acusat el Govern d'aplicar una "doble vara de mesurar" perquè, al seu judici, quan l'espionatge només afectava a l'independentisme l'Executiu expressava dubtes, i, ara que pot afectar a Sánchez i Robles, actuen diferent.

Així mateix, Plaja ha afirmat que el Govern ha d'assumir responsabilitats, sigui cert o no que ha estat afectat per espionatge: "Si ho sabien tot o una part, és molt greu perquè ho han permès. Si no ho sabien, seria encara més greu perquè no controlen ni al seu propi Estat".