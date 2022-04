La consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Teresa Jordà, ha mantingut aquest divendres una reunió bilateral a Andorra amb la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó. En el decurs de la cimera bilateral, els dos governs han acordat impulsar la col·laboració en l'àmbit ambiental i agroalimentari, amb especial interès en la recerca agroalimentària, la gestió de residus, la transició energètica i la predicció meteorològica. La reunió també ha permès signar un memoràndum d'entesa en l'àmbit agrícola amb l'IRTA per intensificar col·laboració amb pràctiques com el benestar animal, la sanitat vegetal o la producció de cànnabis medicinal a Andorra.

Amb el memoràndum, el govern d'Andorra vol intensificar la seva col·laboració amb l'IRTA i sobretot tenir-lo com a centre de referència en la recerca agroalimentària, ja que a Andorra no hi ha cap centre similar. Així, els objectius del memoràndum són establir un marc de cohabitació formal per a dur a terme, de forma conjunta i coordinada, actuacions orientades a promoure, estudiar i desenvolupar accions en l'àmbit de la recerca, el desenvolupament, i la innovació en el sector agroalimentari.

En aquesta trobada han participat per part de Catalunya el director general de l'IRTA, Josep Usall, la directora de l'Institut Català d'Energia (ICAEN), Marta Morera, la directora del Servei Meteorològic de Catalunya, Sarai Sarroca, així com el director dels serveis territorials del Departament a Lleida, Pirineu i Aran, Ferran de Noguera.

La delegació andorrana també estava integrada pel director del Departament d'Agricultura, Josep Casals, la directora del Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat, Sílvia Ferrer, el director de l'Oficina de l'Energia i del Canvi Climàtic (OECC), Carles Miquel, i el director d'Afers Bilaterals i Consulars del Ministeri d'Afers Exteriors andorrà, Andreu Jordi.