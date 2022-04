En la darrera campanya policial preventiva d’ús de sistemes de seguretat passiva coordinada pel Servei Català de Trànsit (SCT), que va tenir lloc entre el 7 i el 13 de febrer, Mossos d’Esquadra i Policies Locals van interposar en aquests set dies 2.445 denúncies, de les quals 2.097 (85,8%) per no dur el cinturó de seguretat, 202 (8,3%) per no dur el casc i 146 (5,97%) per no utilitzar els sistemes de retenció infantil (SRI).

En el cas del cinturó, en el decurs d’una setmana, es van posar una mitjana de prop de 300 denúncies diàries, la majoria a conductors. Així, es van sancionar 1.180 conductors (56,3%), 744 acompanyants dels seients davanters (35,5%) i 173 passatgers dels seients posteriors (8,25%). Aquests controls intensius per vigilar l’ús de cinturó, del casc i dels sistemes de retenció infantil (SRI) a les carreteres i carrers de Catalunya es fan periòdicament amb l’objectiu de reduir les víctimes d’accidents de trànsit i recordar la importància de fer servir aquests dispositius i de fer-ho correctament. Convé destacar que, segons dades provisionals, 49 de les víctimes mortals o ferides greus que hi va haver l’any passat a les carreteres i autopistes catalanes no duien el cinturó cordat. Això suposa que un 7% de morts o ferits greus d’accidents de trànsit en zona interurbana durant el 2021 no duien lligat aquest element de seguretat passiva. D’altra banda, 18 dels motoristes i ciclistes morts o ferits greus en zona interurbana no portaven el casc o no el duien ben cordat, el que representa un 2,6% de les víctimes mortals o ferides greus d’aquests col·lectius vulnerables. També en 2 casos de morts o ferits greus en carretera, tampoc s’havia fet un ús correcte del sistema de retenció infantil. No utilitzar els dispositius de seguretat passiva o fer-ho de manera incorrecta agreuja les conseqüències de lesivitat de les víctimes. De fet, no portar el cinturó, SRI o casc és, juntament amb la velocitat i la conducció sota els efectes de l’alcohol i altres drogues, una de les principals causes de lesions derivades dels accidents de trànsit. Davant d’això, l’SCT considera primordial donar continuïtat a aquestes campanyes intensives per seguir conscienciant els conductors i la resta d’usuaris dels riscos i conseqüències d’aquesta acció. Així mateix, des de l’SCT es vol recordar a tots els usuaris de la necessitat de cordar-se el cinturó de seguretat en tots els vehicles, també en els autocars.