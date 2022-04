El vicepresident del Govern, Jordi Puigneró, ha reclamat la dimissió de la ministra de Defensa, Margarita Robles, per justificar l'espionatge del 'Catalangate' en una sessió de control al Congrés. "La qüestió ja no és si la ministra Robles dimitirà sinó quan", ha dit en declaracions a l'ACN des de Nova York. El conseller de Polítiques Digitals i Territori ha anat més enllà i ha avisat el cap de l'executiu espanyol, Pedro Sánchez, que no n'hi haurà prou amb la renúncia de la ministra i que cal posar "llums i taquígrafs" a "aquests fets tan greus de les clavegueres de l'Estat". "Aquesta dimissió no serà a costa de no investigar", ha subratllat el polític de Junts.

El conseller s'ha sumat a la petició dels partits independentistes i del president de l'Executiu, Pere Aragonès, que ha demanat el cessament de Robles aquest dimecres. Des de la ciutat nord-americana, Puigneró ha assegurat que les declaracions de la titular de Defensa "no sorprenen" perquè "l'estat espanyol no s'ha caracteritzat per ser una democràcia homologable" i ja està catalogat com un règim "defectuós".

El conseller ha aprofitat el viatge als Estats Units per reunir-se amb entitats en defensa dels drets humans, com Acces Now, Electronic Frontier Foundation, o el Centre Europeu pels Drets Humans i Constitucionals i tractar el cas.

En les reunions que ha mantingut a la ciutat dels gratacels, el conseller ha constatat que hi ha "molt d'interès" per seguir aquest assumpte entre les organitzacions, que després elaboren informes de qualitat democràtica. "És important que internacionalment tinguin tota la informació", ha explicat.

Deu dies després que la revista 'The New Yorker' i el centre d'investigació Citizen Lab destapessin el cas, Puigneró ha lamentat que "només es veuen paraules i no fets" per part del govern espanyol i ha insistit que tan sols a partir d'una investigació "es podran depurar responsabilitats" per "una de les majors vulneracions de drets humans fonamentals en una democràcia europea en aquests darrers anys".