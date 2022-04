El Defensor del Poble, Ángel Gabilondo, ha iniciat una actuació d'ofici davant el Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI) amb la finalitat de comprovar si les presumptes actuacions d'intercepció de comunicacions mitjançant el sistema d'espionatge Pegasus -a les quals han al·ludit els mitjans de comunicació- "s'han dut a terme, si escau, amb ple respecte a les garanties establides en la Constitució i en l'ordenament jurídic", segons fonts del Defensor.

Després de l'obertura de l'expedient, Ángel Gabilondo ha remès a la directora del CNI, Paz Esteban, un escrit en el qual li comunica l'obertura de l'actuació d'ofici.

Pregunta al CNI sobre l'autorització judicial prèvia

A més, en el text sol·licita a Esteban determinades informacions relatives als protocols interns sobre la intervenció de comunicacions, sobre l'autorització judicial prèvia a aquestes intervencions i sobre la utilització del 'spyware' Pegasus.

La decisió d'obrir aquesta investigació es produeix després que la pàgina Citizen Lab publicara que 63 independentistes catalans han sigut presumptament espiats a través del sistema Pegasus i de Candiru. Açò ha provocat les protestes dels presumptament espiats i l'amenaça d'ERC de no recolzar l'agenda legislativa del Govern, entre altres coses, el Reial decret que es porta el dijous al Parlament per a convalidar les mesures contra els efectes de la guerra d'Ucraïna.

Fonts del Defensor del Poble asseguren que aquest considera, a més, que és convenient que es constitueixi com més prompte millor la Comissió de Secrets Oficials en el Congrés dels Diputats -que no ha pogut reunir-se en els últims tres anys- com a instrument de control ordinari de l'activitat del CNI, de conformitat amb el que es disposa en l'article 11 de la Llei 11/2002, de 6 de maig.

Així, precisen que amb aquesta iniciativa del Defensor del Poble es tracta de contribuir al "bon funcionament de les institucions de l'Estat" i de vetlar pel respecte dels drets fonamentals reconeguts en la Constitució, assumptes que consideren "d'interès general per a la ciutadania".