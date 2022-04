La plataforma Pública i en català, formada pels sindicats Ustec-Stes, Intersindical-CSC, SPS, COS, SEPC i CGT, ha reclamat aquest dimecres al Parlament la retirada de la proposició de llei de modificació de la llei de política lingüística, presentada pel PSC-Units, ERC, Junts i els comuns, als qui han reclamat que dialoguin amb la comunitat educativa.

En una roda de premsa a la cambra catalana, la portaveu d'Ustec-Stes, Yolanda Segura, ha criticat que aquestes quatre formacions no hagin assistit a la convocatòria de reunió amb la plataforma, en la qual sí que ha participat la CUP: "Lamentem molt que els grups polítics no hi hagin assistit. Ens hauria agradat que vinguessin per recollir les nostres inquietuds".

Segura ha presentat la nova plataforma educativa i ha explicat que neix amb l'objectiu de defensar el català als centres educatius durant l'aplicació de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que fixa un mínim de 25% de castellà a les aules.

En aquest sentit, la portaveu sindical ha acusat el Govern de "deixar en mans de l'autonomia dels centres el dret a rebre una educació en català", i consideren que la modificació de la llei de política lingüística no defensa el model d'immersió.

"Aquesta modificació no ha comptat en cap moment amb el suport de la comunitat educativa, ni els grups polítics s'han volgut reunir amb nosaltres", ha retret Segura, que ha assegurat que dimarts a última hora els grups els van dir que no podrien assistir a la reunió.

Per Segura, no s'ha de modificar la llei de política lingüística, sinó que s'ha de desplegar la llei d'educació catalana (LEC), i ha reclamat que, a través d'un decret llei, el Govern estableixi els projectes lingüístics i fixi la vehicularitat del català a les escoles.

Ha reclamat que l'administració pública "assumeixi la responsabilitat" i no deixi en mans dels centres l'elaboració dels projectes lingüístics en funció de la seva realitat sociolingüística, i també ha advertit del perill que en el futur hi hagi un altre govern que interpreti la modificació de manera diferent i fixi el castellà com a llengua vehicular.

Manifestació el 26 d'abril

A més a més, la portaveu del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC), Marta Daviu, ha anunciat la convocatòria d'una manifestació el 26 d'abril a Arc de Triomf, a Barcelona, el dia que està previst que el ple del Parlament presenti la proposició de llei de política lingüística, i en la qual reclamaran que "s'obri un procés de diàleg amb la comunitat educativa".

També ha apostat per la desobediència de la sentència del TSJC als centres i ha reclamat que "el Govern assumeixi les desobediències dels centres i no els deixin desemparats" respecte al compliment del 25% de castellà.