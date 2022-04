L'expresident de la Generalitat Quim Torra ha exigit la dimissió del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per l'espionatge a diversos líders independentistes mitjançant el programari israelià Pegasus. En un vídeo difós aquest dimarts, Torra ha responsabilitzat el govern espanyol d'aquest monitoratge del sobiranisme català i ha demanat al president de la Generalitat actual, Pere Aragonès, que "posi punt i final a la farsa de la taula de diàleg". "El govern espanyol no ha signat cap treva amb l'independentisme. Ens han estat espiant mentre s'intentava dialogar", ha deplorat.

Torra, que és un dels afectats pel que ja es coneix com a 'Catalangate', ha expressat la seva "més profunda indignació" pel que considera "un acte no només deslleial sinó un acte absolutament contrari als drets fonamentals", com és espiar els rivals polítics infectant-los el telèfon mòbil. "Sabíem que el govern espanyol no s'aturaria i no tindria cap mena de prevenció", ha dit, però ara "ha traspassat qualsevol línia vermella".

"El fet és gravíssim i en el meu cas encara és més greu", ha assegurat, ja que el president hauria estat espiat durant la seva etapa a la Generalitat i durant "el moment més crític que ha viscut el país en dècades: la pandèmia". També ha emplaçat el sobiranisme a actuar amb "unitat" i a posar-se d'acord "per consensuar un full de ruta per tirar endavant la independència de Catalunya".

L'expresident ja es va pronunciar ahir dilluns sobre el cas titllant-lo de "repugnant" i assenyalannt el govern espanyol com a responsable. També va demanar a la Generalitat que reaccionés "a tanta immundícia".