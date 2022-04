El Departament de Salut ha demanat als hospitals catalans que estiguin "amatents a la possible aparició de casos" d'hepatitis en menors de 10 anys, després de detectar-se'n nombrosos al Regne Unit i tres a la resta d'Espanya. El Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries del Ministeri de Sanitat (CCAES) ha avisat les comunitats autònomes d'aquesta alerta sanitària. En el marc dels sistemes habituals de coordinació i vigilància, Vigilància Epidemiològica de Salut Pública ha informat als centres hospitalaris perquè facin les actuacions oportunes. Fins al moment, no hi ha constància de cap cas confirmat a Catalunya, ha assegurat Salut en un comunicat.

En aquest sentit, la doctora Cristina Molera, hepatòloga pediàtrica de l'Hospital Sant Joan de Déu, diu en una entrevista a l'ACN que cal estar alerta des del punt de vista sanitari, però que ara com ara l'alarma no ha de ser social.

Així, l'alerta que ha emès el Centre Europeu de Prevenció i Control de Malalties (ECDC) fa que els professionals sanitaris augmentin el nivell de sospita per poder detectar possibles casos similars als del Regne Unit i comunicar-los a Vigilància Epidemiològica, explica.

Tot i que creu que els casos del Regne Unit no han de generar alarma social a Catalunya, veu lògic que la situació motivi preguntes entre les famílies, i encara més després de l'esclat de la pandèmia del coronavirus. "El que estem vivint amb la covid-19 fa que agafem les informacions que arriben d'altres països amb més intensitat. Cal que estiguem alerta des del punt de vista sanitari, però tampoc cal que la població prengui mesures extraordinàries", afirma.

Signes d'alerta: coloració groguenca de la pell i ulls i enfosquiment de l'orina

Així, la doctora Molera diu que les mesures d'higiene habituals, que ja s'han intensificat per la covid-19, són suficients en aquests moments, tenint en compte que ara com ara no es coneix la causa d'aquestes hepatitis ni si han traspassat fronteres, si bé destaca que cal seguir l'evolució de la situació.

Què diferencia els casos del Regne Unit?

La doctora Molera exposa que diversos factors criden l'atenció dels casos d'hepatitis de causa desconeguda que afecten infants al Regne Unit -n'hi ha 74 en investigació fins el 12 d'abril segons recull l'ECDC-. D'entrada, una elevació de transaminases -proteïnes que s'alliberen en la inflamació del fetge- molt alta, que és el que defineix la gravetat de l'hepatitis. També, que afectin una població molt determinada i que la incidència hagi estat alta en un període molt curt de temps. Tot això no és habitual, diu.

L'hepatòloga de Sant Joan de Déu assenyala que el més habitual és que les hepatitis en infants cursin amb pocs símptomes o de manera asimptomàtica i que es detectin en analítiques rutinàries. Les hepatitis tenen símptomes inespecífics, com són dolors abdominals, vòmits o diarrea. D'altres sí que són específics i cal estar alerta, com són icterícia, coloració groguenca de la pell i de les mucoses, més evident als ulls; colúria, coloració fosca de l'orina; deposicions més pàl·lides o picor a la pell.

No totes les hepatitis són víriques, però sí la majoria

La doctora Molera indica que els virus són la causa més freqüent de les hepatitis -inflamació del fetge-, però precisa que no totes les hepatitis són víriques, sinó que també poden ser produïdes per tòxics, com ingesta de fàrmacs o exposició a substàncies químiques; per causes immunològiques, metabòliques o, fins i tot, genètiques.

El denominador comú dels casos detectats al Regne Unit és que no se n'ha pogut determinar la causa amb els tests que es fan habitualment. Amb tot, tenint en compte l'evolució dels casos, en un curt període de temps i en una població molt específica, infants menors de 10 anys, el que és més probable és que la causa sigui infecciosa o tòxica i no immunològica, si bé ara com ara són "hipòtesis", ressalta.