L'ONG Somriures de Bombai recaptarà fons contra la tracta amb la venda de roses fetes a ma per un grup de dones supervivents del tràfic de persones que conviuen en una casa d'acolliment a Udaan (Índia).

Aquest centre de la Fundació de Jaume Sanllorente fa més d'un any que acompanya dones que han aconseguit deixar enrere un passat d'explotació sexual i vexacions, i que actualment treballen diàriament per guarir les seves ferides físiques i mentals i per formar-se i desenvolupar capacitats que els ajudin a tenir un futur autònom, lliure i digne, han explicat.

El 23 d'abril, les persones que vulguin adquirir una d'aquestes roses podran fer-ho a les parades que tindran a la Rambla de Catalunya de Barcelona, o al pati de l'entrada de l'Ajuntament de la ciutat, entre altres punts de Catalunya i Madrid.

Així mateix, aquell dia l'escriptor Jaume Sanllorente, director de l'ONG, signarà a Rambla Catalunya el llibre "Somriures de Bombai, el viatge que va canviar el meu destí", que ja va per la vint-i-vuitena edició en castellà.