‘Benvolguda’ (Columna), d’Empar Moliner, i ‘Crims. Llum a la foscor’, de Carles Porta, lideren les llistes dels més venuts en ficció i no ficció en català a Catalunya, respectivament, la setmana del 4 al 10 d’abril, a pocs dies de la celebració de Sant Jordi, segons dades de Libridata. Pel que fa als més venuts en castellà, a la primera posició de ficció, hi ha ‘Roma soy yo’ (Ediciones B), de Santiago Posteguillo, i en no ficció, ‘Chacón. La mujer que pudo gobernar’ (Península), de Joana Bonet.

En ficció en català, després de Moliner, l’acompanyen en les primeres posicions ‘Mamut’ (Club Editor), d’Eva Baltasar; ‘El monstre de Santa Helena’ (La Campana), d’Albert Sánchez Piñol; ‘Nosaltres, després’ (Univers), de Sílvia Soler i ‘Quan s’esborren les paraules’ (Columna), de Rafel Nadal. En no ficció en català, al costat de Carles Porta, hi ha entre els primers llocs, ‘La vall de la llum’ (Destino), de Toni Cruanyes; ‘El món que ens espera’ (Columna), d’Oriol Mitjà; ‘Les hores incertes’ (Símbol), de Quim Torra i ‘Molts i ningú’ (La Campana), de Clara Ponsatí. Pel que fa als llibres de literatura infantil i juvenil en català, els més venuts són ‘La meravellosa i horripilant casa de la iaia’ (Combel), de Meritxell Martí Orriols; ‘Bitmax & Co. Garfunkel en directe!’ (Combel), de Jaume Copons i Liliana Fortuny; ‘La colla dels 11’ (Animallibres), de Rocío Bonilla; ‘Catalanament’ (Montena) de La incorrecta i ‘Cric-crac, qui hi ha?’ (Combel), de Tritan Morv. Més venuts en castellà Els més venuts en castellà a Catalunya en ficció són ‘Roma soy yo’ (Ediciones B), de Santiago Posteguillo; ‘Las guerreres Maxwell, 7. Atrévete a retarme’ (Esencia), de Megan Maxwell; ‘El Castillo de Barbazul’ (Tusquets), de Javier Cercas; ‘El libro negro de las horas’ (Planeta), de García Saenz de Urtui, i ‘Violeta’ (Plaza & James), d’Isabel Allende. En no ficció, després de Joana Bonet amb el llibre sobre Carme Chacón; Marian Rojas Estape amb ‘Como hacer que te pasen coses buenas’ (Espasa) i ‘Encuentra tu persona vitamina’ (Espasa); ‘Por si las voces vuelven’ (Planeta), d’Ángel Martín, i ‘Se llama cáncer’ (Roca), de Gonzalo Boye. En literatura infantil i juvenil en castellà; ‘Las perrerías de Mike 1’ (Mr Ediciones) de Mikecrack; ‘Antes de diciembre’ (Montena), de Joana Marcus; ‘Semen mola’ (Montena), d’Anna Salvia i Cristina Torrón; ‘Boulevard’ (Montena), de Flor M. Salvador, i ‘Los compàs y el diamantito legendario’ (Mr Ediciones), d’El Tronillo i Timba VK.