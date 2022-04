Catalunya ha acollit fins ara 20.134 persones que fugen de la guerra a Ucraïna. Ho ha anunciat la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, aquest dimarts després de la reunió del Consell Executiu. Plaja ha recordat que la Generalitat ha habilitat una "primera resposta" per fer front a les conseqüències del conflicte bèl·lic amb 120 milions d'euros i ha tornat a demanar fons a l'Estat per afrontar aquestes "despeses extraordinàries", així com que el límit de dèficit passi del 0,6% a l'1%.