El Banc de Sang ha fet una crida a la donació per Setmana Santa. Sota el lema 'Dona sang i posa't més content que unes pasqües', expliquen que és habitual que durant aquestes dates festives, menys persones s'apropin als punts habilitats per a l'extracció. Per aquest motiu, destaquen la importància de reforçar les reserves durant les setmanes prèvies. Per agrair aquest gest solidari, a tots els punts de donació hi haurà ous de xocolata per als donants.

En aquest sentit, avisen que els hospitals estan utilitzant més sang respecte a l'any passat, ja que l'activitat quirúrgica s'ha normalitzat i s'estan recuperant operacions ajornades per la pandèmia. En total, calculen que 173 persones necessiten sang cada dia als hospitals catalans. Els motius més freqüents pels quals una pacient pot necessitar transfusions són els càncers, les hemorràgies intestinals, els infarts, les fractures o malalties de la sang, com anèmies. Deu municipis de l'Alt Empordà faciliten la donació de sang aquest abril Què cal fer per donar sang? Si vols fer una donació, únicament cal apuntar-se al web donarsang.gencat.cat. De forma general, pot donar sang qualsevol persona que tingui bona salut i que tingui entre 18 i 70 anys, pesi 50 50 quilos o més i, que en cas de ser dona, no estigui embarassada. En aquests enllaços pots consultar dubtes sobre salut i viatges abans de donar sang.