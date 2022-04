L'expresident de la Generalitat de Catalunya Quim Torra ha defensat el "treball excel·lent i honorable" de Laura Borràs al capdavant de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) , avalat per una trajectòria acadèmica "impecable". "Poso les dues mans al foc per la Laura Borràs", assevera en una entrevista al Nació Digital. Torra ha criticat que l'independentisme no tingui un "horitzó" ni "full de ruta" per arribar a la independència i qualifica d'error "absolut" donar una "treva" de dos anys al govern espanyol, que "parteix de la CUP amb ERC i al qual s'hi va sumar Junts". "Hem arribat a una confusió absoluta. I seria bo que ens aclaríssim", rebla.

En l'entrevista, Torra es refereix a Junqueras, una figura que afirma que valora el 2010, quan agafa les regnes d'ERC, que porta l'independentisme dels republicans a un "gran espai central" on s'acaba trobant "amb l'espai central convergent". Per Torra, aquell Junqueras li sonava "molt bé" i lamenta no sentir "el mateix". "M'agradava més el d'abans", precisa en la mateixa entrevista. Sobre el que qualifica de "viratge d'ERC", que "l'ha fet i els votants han votat aquest canvi", Torra considera que hauria estat millor donar "més explicacions" .

Quant a la figura de Puigdemont, Torra es considera "més puigdemontista que Puigdemont". En aquest sentit, creu que en el "joc de la història", és ell qui ha tingut "les millors cartes". Actualment, afirma que hi té una relació "molt correcta" però que al no estar a Junts, assegura que no participa del món dels partits. Preguntat per si ha de seguir presidint el partit, creu que és una decisió personal de Puigdemont.

Preguntat per la relació amb Jordi Sànchez, Torra afirma que "no té cap interès polític" que la frase en què en el llibre diu que no comparteix la seva manera de fer política. Sobre la seva presidència, Torra assegura que se sent "orgullós" de la seva evolució parlamentària, malgrat que l'inici va ser "duríssim".