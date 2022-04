Uns 457.000 vehicles han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona fins a les 15.00 hores d'aquest dissabte, en la primera fase de l'operació sortida de Setmana Santa, segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT). Es tracta d'un 93% dels 490.000 vehicles previstos, tot i que s'espera que les majors complicacions es produeixin la setmana que ve els dies 14 i 15 d'abril. L'AP-7 ha concentrat aquest dissabte al matí gran part de les retencions a la xarxa viària, amb fins a 12 quilòmetres de cua en sentit sud entre Castellbisbal i Gelida, i 3 quilòmetres més al Papiol. A Martorell, l'accident d'un camió tràiler –que ha xocat contra el pilar d'un pont- en un accés a l'A-2 des de l'AP-7 ha complicat també la circulació a la zona.

A l'AP-7 nord també s'han registrat fins a tres quilòmetres de circulació lenta a Montornès del Vallès, i a la B-24 uns dos quilòmetres d'aturades a Vallirana. Trànsit demana "precaució extrema" davant de l'alta mobilitat que s'espera en la primera Setmana Santa sense restriccions per la pandèmia i amb diversos peatges alliberats. Les vies on es poden registrar retencions durant l'operació sortida són l’AP-7, la C-16, la C-17, la C-65, la C-31, l'N-340 i l’N-145, i pel que fa al retorn de diumenge, aquestes mateixes vies i també la C-33, l'A-2 i la C-55.

L'SCT espera que els desplaçaments es facin tant cap a la muntanya, ja que les estacions d’esquí catalanes tenen previst mantenir obertes les seves instal·lacions fins al 18 d’abril, així com cap a la platja, cap a la Costa Brava i la Costa Daurada. Trànsit preveu que hi hagi una primera operació retorn de Setmana Santa aquest mateix diumenge 10 d'abril, diumenge de Rams, que xifren en 245.000 vehicles. "Fem una crida a la prudència i a la responsabilitat de tothom. Treballem tots junts per aconseguir una Setmana Santa sense víctimes mortals", ha demanat el director de l'SCT, Ramon Lamiel, que ha recordat també normes bàsiques que cal complir com la utilització del cinturó, no fer ús del mòbil mentre es condueix, respectar els límits de velocitat i revisar l'estat del cotxe abans de sortir.