El Servei Català de Trànsit (SCT) demana prudència a la carretera per Setmana Santa. Avui comença l'operació sortida i preveuen que l'AP-7 sigui una de les vies que pot registrar retencions.

La sortida de la primera fase -fins demà- mobilitzarà uns 490.000 vehicles de l’àrea metropolitana de Barcelona i coincidirà amb l’inici de les vacances escolars i universitàries.

El director del SCT, Ramon Lamiel, demana extremar la precaució a la carretera i insisteix a no abaixar la guàrdia en cap moment durant la conducció per tal d’evitar sinistres. “Podem viure una Setmana Santa de gran mobilitat, atès, per una banda, l’efecte descompressió de la pandèmia i, per una altra, l’increment de la mobilitat que estem registrant a les autopistes per l’alliberament dels peatges”, subratlla en un comunicat. “Fem una crida a la prudència i a la responsabilitat de tothom; treballem tots junts per aconseguir una Setmana Santa sense víctimes mortals”, demana Lamiel.

Esquí i platja

Aquesta operació especial, que coincideix amb el començament de les vacances d'estudiants i és la primera ja fora de tota restricció de la pandèmia i a més, amb l’alliberament dels peatges. Això fa que Trànsit esperi un gruix important de mobilitat d’oci que es dirigirà tant cap a destinacions de muntanya, atès que les estacions d’esquí gironines tenen previst mantenir obertes les seves instal·lacions així com cap a la platja, en el cas de Girona, cap a la Costa Brava.

Més trànsit al vespre

En l’operació sortida d’aquesta primera fase, que s’inicia a les tres de la tarda d’avui i finalitzarà a les tres de demà dissabte, hi haurà 490.000 vehicles que es desplaçaran des de l’àrea metropolitana de Barcelona.

El tram horari amb més volum de trànsit serà divendres, de 14 a 21 h, i dissabte, d’11 a 14 hores. Pel que fa al retorn, que s’allargarà de les 12 a les 24 h de diumenge dia 10 d’abril, mobilitzarà un total de 245.000 vehicles. Es preveu que les hores amb més volum de circulació seran de 18 a 21 h.

Les vies gironines on es poden registrar retencions fins demà són l’AP-7, la C-17, la C-65 i la C-31.

Dispositiu especial

Davant d’això, Trànsit en col·laboració amb el cos dels Mossos d’Esquadra, engega aquest cap de setmana un dispositiu especial de trànsit amb motiu de la primera fase de la Setmana Santa.

Aquest primer cap de setmana s’adoptaran unes mesures especials de circulació, ordenació i regulació del trànsit (carrils addicionals i en sentit contrari a l’habitual, inversió de prioritats a rotondes, carrils d’incorporació) per tal d’incrementar la capacitat viària i garantir en la mesura del possible la fluïdesa. A Girona, es preveu actuar en rotondes de la C-17 al seu pas per Ripoll aquest diumenge a partir de les tres de la tarda.

A les carreteres gironines durant aquests gairebé 3 mesos i mig ja han mort onze persones a les carreteres. A tot Catalunya, han perdut la vida 37 persones d'accident de trànsit a les carreteres catalanes.

En aquest sentit, l’SCT recorda la importància d’utilitzar els sistemes de seguretat passiva; de no manipular el telèfon mòbil ni altres dispositius electrònics per evitar distraccions; de respectar els límits de velocitat, i de no combinar l’alcohol o altres drogues i la conducció. A més, cal insistir en la necessitat de revisar el vehicle abans de sortir a la carretera, ja que amb un bon manteniment s’eviten incidències durant la circulació.