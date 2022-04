El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, plantejarà a la Comissió Delegada del Govern per la covid que els alumnes no hagin de portar mascareta en interiors ja el dimarts 19, i no el dimecres 20 com es preveu al conjunt de l'Estat.

El govern espanyol aprovarà la retirada de les mascaretes en espais interiors el 19 d'abril En declaracions a TV3, Argimon ha explicat que Salut tenia preparada una resolució per prendre aquesta decisió si l'Estat no ho feia i ha afirmat que no té "cap problema" a signar-la per a l'àmbit escolar. D'aquesta manera, els alumnes començarien el tercer trimestre sense mascareta, ja que Argimon ha dit que no té cap sentit que dimarts l'hagin de dur i dimecres ja no.