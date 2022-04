Protecció Civil instal·larà onze noves sirenes per alertar de riscs químics a poblacions d'arreu de Catalunya, segons ha informat el Departament d'Interior. Ara s'ha obert el procediment de contractació per al subministrament i instal·lació del material, així com per integrar-lo a la Xarxa d'Alarmes i Comunicacions de Protecció Civil (XAC). La inversió prevista per aquesta contractació puja fins els 344.837,90 euros, IVA inclòs. De les onze sirenes, vuit s'ubicaran en municipis que es troben en l'àmbit territorial del Pla especial d'emergències exteriors del sector químic a Catalunya (Plaseqcat) i les tres restants en municipis de l'àmbit territorial del Pla especial d'emergències exteriors del sector químic a Tarragona (Plaseqta).

Els municipis on es faran les instal·lacions són Esparreguera, Martorell, Polinyà, Castellbisbal, Santa Perpètua de Mogoda, Montornès del Vallès (els de l'àmbit Plaseqcat), Reus, on se n'instal·laran dues, i Salou (els de l'àmbit Plaseqta).