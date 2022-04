"Es venen la llengua". Així de contundent s'ha mostrat la presidenta del grup parlamentari de la CUP, Dolors Sabater, durant la sessió de control al president de la Generalitat, Pere Aragonès, aquest dimecres al Parlament. Sabater l'ha acusat de "participar" de fer "política" contra el català, en referència a l'acord per modificar la llei de Política Lingüística. A la rèplica, Aragonès ha respost que no es poden plantejar mesures que "seran anul·lades en dos dies", i ha remarcat que cal donar "seguretat jurídica" al professorat. De la seva banda, la líder dels comuns, Jéssica Albiach, ha demanat de nou a Aragonès que "agafi les regnes" de la "crisi educativa" i cessi el conseller Josep González-Cambray. El president s'hi ha tornat a negar.

Sabater ha afirmat que la proposició de llei per modificar la normativa de Política Lingüística "adopta el marc legal" de la sentència del 25% de castellà a les aules: "Vostès donen rang de llei a la dèria catalanofòbica de l'espanyolisme", ha afegit la diputada de la CUP, que ha conclòs, amb contundència: "Tota política que no fem nosaltres, serà feta en contra nostra. Però no comptàvem que en contra nostra hi serien vostès participant-hi".

A la resposta, Aragonès ha negat que el Govern es "vengui" la llengua. El president ha criticat el to de Sabater, i li ha recriminat que "qüestionin" la implicació de l'executiu en la defensa de la llengua: "Puc acceptar discrepàncies, i que tinguin una opinió i una posició crítica. Però no poden dir que ens venem la llengua, jo no ho diria mai de vostès", ha argumentat.

El cap del Govern ha constatat que l'acord "serà impossible" si es parteix d'aquesta premisa, i ha instat la CUP a sumar-se a les negociacions per "defensar el model actual". Finalment, Aragonès ha conclòs: "O regulem nosaltres o ho faran els tribunals. Fem-ho nosaltres".

Sobre la petició d'Albiach perquè Aragonès cessi Cambray, el president ha respost que el conseller i l'executiu han complert ja bona part de les demandes dels sindicats i la comunitat educativa.