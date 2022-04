Aquest diumenge, 3 d'abril, s'ha presentat Vaquers del Corb, un nou projecte per recuperar la ramaderia i cria extensiva de vaques de l'Albera als boscos de la vall del Corb. La iniciativa té com a objectiu principal fer una gestió forestal i de prevenció d'incendis ja que els animals s'alimenten del sotabosc, a més de produir carn ecològica. El bestiar de raça autòctona, 16 vaques i un toro, van arribar a Guimerà (Urgell) fa dues setmanes i, després de passar per un període d'adaptació al medi en una pleta, aquest diumenge han començat a pasturar pels boscos de la vall. De moment, les vaques estan netejant una primera finca de 25 hectàrees, però la idea dels impulsors del projecte és aconseguir més terrenys on s'hagi de netejar el sotabosc.

Vaquers del Corb ha presentat la iniciativa en una jornada amb agents, empreses i entitats del territori. El projecte l'impulsen David Sandoval, veí de l'Ametlla de Segarra, i Miquel Bofarull, de Guimerà, amb el suport de l'Associació per al Desenvolupament de la Vall del Corb i de Territori de Vincles. Els dos socis feia temps que volien tirar endavant el projecte, però va ser l'incendi de la Conca de Barberà i l'Anoia de l'any passat el que l'ha "accelerat". "Penses, què podríem haver fet si el vent hagués bufat al revés cap aquí? Tal com estan els boscos és una bomba de rellotgeria i ens hem de moure", ha dit un dels socis, David Sandoval, que considera que la ramaderia extensiva és "l'única manera" que té el territori de controlar el sotabosc i, així, prevenir els incendis forestals. I és que els propietaris dels terrenys no netegen el boscos perquè no els surt a compte i l'administració tampoc ho fa perquè es tracta de finques privades. Així doncs, Vaquers del Corb neix amb l'objectiu de buscar la manera de treure rendibilitat a la neteja del bosc. Tanmateix, Sandoval diu que el projecte és "una mica romàntic" ja que, de moment, "està molt lluny" d'aconseguir que sigui rendible econòmicament. "Però té una rendibilitat social tan gran que entenem que podem cobrir les despeses que generin", argumenta. Els costos del projecte Principalment, els costos del projecte corresponen al tancament perimetral de les finques i al subministrament de farratges de suport als animals. D'altra banda, per finançar el projecte confien rebre ajuts públics i, d'aquí un any i mig, també començaran a comercialitzar carn ecològica a comerços de proximitat. Pel que fa el bestiar, els impulsors han escollit les vaques de l'Albera perquè són àgils i de petita estatura i estan molt ben adaptades a viure en zones boscoses, ja que la seva alimentació es basa en la vegetació del sotabosc. "És una vaca molt valenta, molt rústica i la que s'adapta més bé a viure en llibertat tot l'any i s'alimenta, no només de pastura, sinó d'arbustos i arbres. És com una cabra gran, és la millor", explica Sandoval. A la vegada, el projecte contribueix a la protecció d'aquesta raça de vaca autòctona de Catalunya, que està considerada una espècie en perill d'extinció. El bestiar va arribar a Guimerà el 19 de març. Son 12 vaques adultes, 4 vaques de menys de 3 anys i un toro jove. A més, algunes de les vaques van arribar embarassades i en aquestes dues setmanes n'hi ha dues que ja han parit, un vedell cadascuna. Els animals han passat dues setmanes en una pleta per adaptar-se al medi i aquest diumenge han començat a pasturar per un bosc de 25 hectàrees de Guimerà, tot i que la idea de Vaquers del Corb és aconseguir més terrenys on també calgui fer neteja del sotabosc.