Els departaments de Salut i Drets Socials han acordat recuperar la normalitat convivencial i les activitats en els centres residencials de gent gran, però mantenint certes mesures de prevenció i seguretat. Amb aquests elements s’estableix que els residents que siguin contactes estrets d’una persona infectada de covid, independentment del seu estat vacunal, no hauran de fer quarantena. Així mateix, els contactes estrets que hagin passat el coronavirus en els 90 dies previs podran estar als espais comuns i participar de les activitats habituals de la residència, sempre que s’asseguri una ventilació adequada.

Això sí, se’ls faran proves per detectar possibles casos asimptomàtics; hauran d’utilitzar mascareta quirúrgica i, si no és possible, mantenir la distància de seguretat i la ventilació correcta. Si han de compartir espais comuns com menjador, sala d’estar, o sales de gimnàs, cal fer-ho amb horaris diferents i caldrà fer desinfecció posteriorment.

Els aïllaments de les persones residents amb covid passen a ser de cinc dies si no presenten símptomes en les 24 hores anteriors. Els professionals que han patit covid també es reincorporaran després de cinc dies, si no tenen símptomes i després de donar negatiu en un test d’antígens.

D’altra banda es facilita al màxim l’ingrés de noves persones, tot i que en el cas que ingressi una persona asimptomàtica no vacunada, vacunada de forma incomplerta o que no hagi passat la malaltia en els darrers 90 dies, haurà de fer quarantena durant 10 dies en zona groga i se li farà una prova de covid.

Pel que fa a visites, es normalitzen les de tots els residents sense limitació de persones, ni de número de visites, ni de lloc, però amb mesures de protecció individual i bona ventilació dels espais. També es promou la participació en les activitats habituals dels centres residencials i les sortides dels residents que no siguin contacte estret o positius de covid.

Es recomana mantenir els grups estables de convivència i es mantenen temporalment els cribratges als professionals, voluntaris o alumnes en pràctiques, quinzenalment o setmanalment, si no compleixen aquest requisit.

Pel que fa a centres de dia de gent gran no integrats en residències; residències i serveis d’atenció diürna per a persones amb discapacitat, llars residències i llars amb suport temporal o permanent per a persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental, no es consideren de manera general àmbits vulnerables i es prendran les mateixes actuacions i mesures que les de la població general. En aquesta línia s’ha actualitzat també el document de mesures adreçades a aquests centres i serveis.