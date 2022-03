Cs és el partit que més diners es va gastar a la campanya de les eleccions del 14-F, segons un informe de la Sindicatura de Comptes. Concretament, la formació de Carlos Carrizosa hi va destinar 2,5 MEUR i tenint en compte que va treure 6 escons, va acabar invertint 421.693 euros per cada diputat. En canvi, a l'altra cara de la moneda hi ha Junts (32 escons) i la CUP (9) que van destinar menys de 50.000 per cada representant que tenen al Parlament. En valors absoluts, la CUP és el partit que va destinar menys recursos al 14-F, 449.343 euros. També destaca que JxCat és qui més es va endeutar, per un import d'1,4 MEUR, i qui més donacions va rebre (93.429 euros). El PSC també es va endeutar i va rebre donacions, però de menors quantitats.

Cs va patir una forta davallada en les últimes eleccions al Parlament passant de 36 diputats aconseguits el 2017 a 6. I destaca l'aportació d'1,8 MEUR que va fer el partit per pagar la campanya.

Tenint en compte la despesa final dels partits i la representació al Parlament que van aconseguir, després de Cs, la formació política que s'ha gastat més per escó és el PPC ja que va invertir 813.534 euros a la campanya i s'ha quedat amb 3. Així doncs, s'ha acabat gastant 271.178 euros per cada diputat.

En tercer lloc se situa Vox, que amb 1.407.251 euros gastats va treure 11 diputats i és la primera vegada que ha obtingut representació al Parlament. En el cas del partit d'extrema dreta, el total de recursos per fer front a la campanya provenen d'aportacions del partit.

Per darrere hi ha En Comú Podem que van repetir els 8 diputats de les anteriors eleccions invertint en la campanya 679.000 euros. Així doncs, els comuns van destinar 84.875 euros per cada representant.

El PSC, que va ser el partit més votat el 14-F empatat a escons amb ERC, va destinar 62.421 euros per cada diputat. En total es va gastar en la campanya 2.059.904 euros. Els socialistes es van endeutar per fer front a la campanya per un import d'1,2 MEUR i van rebre donacions per valor de 18.275 euros.

ERC va destinar 1.670.261 euros a la cursa electoral i, tenint en compte els 33 diputats obtinguts, va invertir per cada diputat 50.613 euros. En el seu cas destaca que als republicans els van sobrar més de 1.000 euros després de pagar totes les despeses. En canvi, tant Junts com el PSC van quedar amb 20.176 i 18.713 euros de números vermells respectivament tenint en compte la diferència entre els recursos totals i les despeses totals de la campanya.

La CUP és el partit que menys es va gastar en el 14-F i dels que els hi ha sortit més rentable econòmicament els 9 escons aconseguits, 5 més que a les eleccions del 2017. Concretament, ha destinat per cada representant 49.927 euros.

I, finalment, seguit de molt a prop, Junts és la formació que menys recursos ha gastat per diputat tenint en compte els 32 escons del 14-F. JxCat no va rebre la bestreta del 30% de la subvenció abans de les eleccions ja que era la primera vegada que aquesta marca es presentava a les eleccions del Parlament. El partit va fer una aportació molt petita, de 59.500 euros. I la formació liderada per Carles Puigdemont va obtenir els recursos d'un endeutament per valor d'1,4 MEUR i d'aportacions en donacions de persones físiques o jurídiques que sumen 93.429 euros. Així doncs, en total JxCat es va gastar 1.583.000 euros que dividit pels escons dona un resultat de 49.468 euros per diputat.