La sala penal del Tribunal Suprem ha obert judici oral contra l'exconsellera d'Agricultura Meritxell Serret per un delicte de desobediència greu, però no serà qui la jutgi. L'alt tribunal ha acordat enviar la seva causa al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) perquè és "l'òrgan competent per al seu enjudiciament", ja que no s'ha formulat acusació per malversació de cabals públics contra ella. Així doncs, Serret, a diferència de la resta de membres del Govern durant el procés, serà jutjada a Catalunya en lloc de ser-ho al Suprem. L'exconsellera va tornar de l'exili a Bèlgica després de la sentència del Suprem i de la retirada de les euroordres contra ella.

En una interlocutòria, el Suprem argumenta que ni la fiscalia ni l'advocacia de l'estat ni l'acusació popular exercida per Vox han sol·licitat acusar-la per malversació i, per tant, l'obertura de judici és "exclusivament" per desobediència. Per això, en aplicació de la llei d'enjudiciament criminal (article 19.3) i tenint en compte la seva condició de diputada al Parlament així com "en coherència al criteri de la sala" en relació amb altres acusats pel procés, el Suprem declina jutjar-la en favor del TSJC.