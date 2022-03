Els centres penitenciaris i els centres educatius de justícia juvenil han recuperat el funcionament previ a la pandèmia, a excepció de la mascareta en interiors, que continuarà sent obligatòria. Així, els departaments de Justícia i Salut han acordat deixar d'aplicar els grups bombolla i la resta de mesures aplicades durant la pandèmia. A partir d'ara, els interns que siguin positius de covid i que siguin asimptomàtics o amb símptomes lleus no s'hauran d'aïllar a les seves cel·les o, en el cas dels centres educatius, en les seves habitacions. Només hauran d'evitar el contacte amb les persones vulnerables i dur mascareta en totes les situacions durant set dies. Les presons han registrat 2.958 casos de covid i els centres juvenils 169.

Els grups bombolla feien que els interns només interactuessin amb les persones amb què compartien mòduls i els professionals no podien barrejar interns de mòduls diferents a les activitat. Això ha fet que durant dos anys espais i activitats hagin estat distribuïts per franges horàries fixes assignades a cada mòdul, de manera que l'accés a les instal·lacions esportives, l'escola, els tallers artístics, els programes de tractaments o els tallers productius quedaven subjectes a aquesta restricció. També s'havien deixat de fer activitats mixtes als centres en què hi ha homes i dones, com Brians 1, Ponent, Mas d'Enric o Puig de les Basses. Aquestes es reprendran també.

La desaparició dels grups bombolla també facilita l’organització de les comunicacions, que fins ara estaven distribuïdes igualment en franges concretes, fet que limitava les opcions de les famílies per decidir l’horari més compatible amb les seves possibilitats.

Sense cribratges i unitats covid tancades

Els dos departaments han decidit que tampoc es faran més cribratges, ni proves diagnòstiques, a excepció de les persones que presentin símptomes greus o bé necessitin més supervisió mèdica, com poden ser les dones embarassades, els immunedeprimits o els majors de 60 anys.

A més, les unitats covid s'aniran tancant quan vagin quedant buides. Tot i això, es mantindran en reserva les dels centres penitenciaris de Brians 2, Puig de les Basses i el centre educatiu l'Alzina.

Pel que fa a la mascareta, ja no és obligatòria en espais exteriors i professionals, visitants i interns només n'hauran de fer ús en espais interiors.

Justícia ha destacat també que hi ha mesures que es quedaran, com l'ús de videotrucades que podria facilitar el contacte d'aquells interns que tenen la família lluny.

Gairebé 3.000 positius

Els centres penitenciaris han registrat 2.958 casos de covid des de l'esclat de la pandèmia, d’un total de 17.687 interns que han passat pels centres en aquest període. En els centres educatius de justícia juvenil s’han registrat 169 contagis.