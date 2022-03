El departament d'Empresa i Treball obrirà el 5 d'abril el tràmit per acollir-se als nous ajuts per a treballadors en ERTO i fixos discontinus amb la prestació extraordinària. En concret, el Govern destinarà 20 milions d'euros a la mesura, que es preveu que arribi a uns 26.000 treballadors. Els beneficiaris rebran un pagament únic d'entre 600 i 700 euros en funció del temps en què han estat en ERTO. L'objectiu de l'ajut és compensar la pèrdua de poder adquisitiu dels treballadors afectats per un expedient total o parcial. Els possibles beneficiaris són tots els residents a Catalunya afectats per un ERTO entre l'1 i el 31 de gener del 2022, o bé titulars de prestació extraordinària en el cas de fixos discontinus.