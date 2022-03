La CUP ha registrat una proposició de llei al Parlament per modificar la LEC i "blindar" la immersió lingüística a l'escola. En roda de premsa, el diputat Carles Riera ha explicat que han decidit "anticipar-se" davant "l'immobilisme" del Govern. I és que, segons ha recordat, aquest divendres acaba el termini per executar la sentència del TSJC que fixa el 25% de classes en castellà. Per aquest motiu, els anticapitalistes demanen que la seva proposició de llei es tramiti per lectura única. Està previst que la Mesa de la setmana que ve admeti a tràmit la proposta però després és la Junta de Portaveus qui haurà de decidir si la inclou o no a l'ordre del dia del ple del Parlament.

"Ens hem anticipat per obrir camí". Així ha explicat Carles Riera que la CUP hagi pres la iniciativa de registrar una proposició de llei al Parlament. Segons ha dit, tots els grups parlamentaris coneixen la seva proposta i esperen que entre avui i demà divendres es puguin "accelerar les converses" per tal d'arribar a un acord. "La situació és de molta emergència i per això demanem la tramitació per lectura única", ha afegit.

Aquest dimarts després de la reunió del Govern, el conseller d'Educació, Josep González-Cambray, ha explicat que l'executiu prepara un decret per fer front a la sentència del TSJC i ha assegurat que no s'aplicarà el percentatge del 25% en castellà. Un moviment però que per a la CUP és insuficient i reclamen propostes concretes amb urgència.

Segons Riera, la proposta de la CUP per modificar la LEC s'ha treballat conjuntament amb la majoria sindical de la comunitat educativa i, per tant, entenen que recull el "parer majoritari" de la societat.

Concretament, la CUP proposa modificar l'article 14 de la LEC per introduir el tractament del català com a "única" llengua vehicular i d'aprenentatge. En el redactat actual de la llei aprovada el 2009, no hi apareix la paraula "només".