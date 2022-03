1.252 refugiats ucraïnesos dels que han arribat a Catalunya fugint de la guerra provocada per Rússia ja tenen la protecció temporal que els atorga el govern estatal, és a dir, permís de residència i, en el cas dels adults, de treball. La xifra suposa poc més de la desena part de les proteccions que s'han atorgat arreu de l'Estat, concretament 10.260 segons les dades que atorga el Ministeri de l'Interior aquest dilluns actualitzades fins a les tres de la tarda. El govern estatal recorda que els desplaçats que arriben a Espanya poden sol·licitar la protecció temporal tant als centres d'acollida oberts per l'executiu de Pedro Sánchez a Barcelona, Madrid i Alacant, així com a les 54 comissaries provincials habilitades arreu de l'Estat.

El govern espanyol calcula que l'Estat ja ha rebut 25.000 refugiats ucraïnesos A banda dels permisos de residència i de treball, el procediment d'urgència activat el 10 de març per donar resposta ràpida a les sol·licituds preveu també que les persones que aconsegueixin la protecció temporal poden utilitzar legalment els seus permisos de conduir almenys durant un any, d'acord amb el que estipula la Direcció General de Trànsit.