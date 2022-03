Rebombori per les paraules de Gabriel Rufián, inclòs al si del Govern. El vicepresident, Jordi Puigneró, ha traslladat al president, Pere Aragonès, el seu "enuig" per les paraules "intolerables" del portaveu d'ERC al Congrés, que aquest dimarts ha dit, sobre els contactes de l'entorn de l'expresident Carles Puigdemont amb Rússia: "Són senyorets pensant que eren James Bond". Fonts de la Vicepresidència han afegit que Puigneró ha preguntat a Aragonès si aquesta és la posició d'ERC. Així mateix, el secretari general de Junts, Jordi Sànchez, ha reaccionat a Twitter dient que "és impossible ser més miserable", en referència a Rufián: "Qui parla així? Es converteix en portaveu de les clavegueres de l'Estat i la bombolla de la dreta mediàtica".

"És possible ser més ignorant? En tot cas és impossible ser més miserable", ha reafirmat Sànchez a les xarxes. En la mateixa línia, el diputat al Parlament Francesc de Dalmases ha valorat: "Fa dies que apel·lo a la fi d’aquesta línia de fer mal que contradiu tota lògica antirepressiva mínimament humana i respectuosa amb les nostres institucions. Insultar de franc. Prou".

Romeva "no ho va fer mai"

Rufián ha criticat els suposats contactes de l'entorn de Puigdemont amb Rússia. "Són senyorets que passejaven per Europa amb la gent equivocada perquè així durant una estona es creien James Bond", ha dit aquest dimarts en roda de premsa a la cambra baixa.

El líder d'ERC a Madrid ha remarcat que "no representen" l'independentisme i ha argumentat que l'exconseller d'Exteriors Raül Romeva "no ho va fer mai". Segons Rufián, es tracta d'una "frivolitat terrible". "Era per fer-se una 'selfie' en segons quins despatxos", ha assegurat.