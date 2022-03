L'escola Salesians de Ripoll és un centre concertat que ofereix servei de llar d'infants fins a 6è de Primària i compten amb una vintena de docents. Aquest dimarts només dos mestres s'han adherit a la vaga i està previst que dimecres ho facin dos més. El director del centre, Arnau Ferrer, ha explicat a l'ACN que la protesta no té "gaire seguiment" però deixa clar que estan d'acord amb les reivindicacions. "Un dels motius pels quals no ha tingut gaire adhesió és per no perjudicar les famílies o els companys de feina", ha assegurat Ferrer. Una de les mares que ha decidit portar el seu fill al centre tot i la vaga és la Dolors: "Crec que tenen raó perquè no estic d'acord amb el canvi d'horari, però el meu nen necessita anar a l'escola".

L'escola concertada ha convocat dos dies de vaga per aquest 15 i 16 de març. Els sindicats més representatius, USOC, UGT i CCOO, denuncien l'actitud "immobilista" i la manca de diàleg del conseller d'Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, davant de temes com la modificació del currículum o el calendari escolar. Entre les exigències que plantegen, hi ha la retirada de l'ordre de calendari escolar i la retirada del decret de currículum de l'educació bàsica. Exigeixen una "negociació real" amb el Departament i, en cas de no fer-ho, demanaran la dimissió del conseller.

A l'escola Salesians de Ripoll la vaga no ha tingut gaire seguiment i només 4 dels 20 mestres que hi ha al centre la secundaran. Pel que fa als alumnes, tot i que a primera hora del matí encara no s'havien quantificat els nens i nenes que no havien acudit a l'escola, la sensació és la d'un dia habitual.

El seu director, Arnau Ferrer, ha explicat que molts dels docents de l'escola estan d'acord amb la protesta i voldrien seguir-la "però per diferents motius han decidit no secundar-la". Ferrer explica que, entre les reivindicacions, s'hi troben qüestions com les jubilacions parcials o la manca de recursos per atendre els infants a les aules: "Bàsicament volem condicions per poder treballar". "La lluita fa molt temps que està en marxa perquè els recursos que tenim no són els adequats i fa molt temps que ho demanem", ha afegit.

"No estic d'acord amb el canvi d'horari el setembre"

La Dolors és la mare d'un infant dels Salesians. Tot i que entén els motius de la vaga aquest dimarts ha decidit portar el seu fill a l'escola. "Crec que tenen raó, no estic d'acord amb el canvi d'horari al setembre perquè no crec que sigui la solució a la conciliació, el que haurien de canviar són els horaris a les empreses", ha explicat aquesta mare. Tot i entendre els motius de la protesta assegura que el seu fill "necessita" anar a l'escola perquè no anar-hi comporta un "trasbals gros". "Ja no és només qüestió de la feina sinó per ell mateix", ha relatat.

Una altra de les mares que aquest dimarts ha portat la seva filla a l'escola és l'Anna. Diu que ha d'anar a treballar i que no té ningú amb qui pugui deixar l'infant: "Encara que jugui tot el dia necessito que se la quedin", ha explicat. "Entenc part de la seva protesta perquè a mi l'horari que faran al setembre tampoc m'anirà gens bé, però els pares no podem fer miracles i si no tens amb qui deixar els fills per força els has de portar a l'escola", ha relatat.

Però les queixes no arriben només dels mestres. La Sara forma part del personal de la neteja de l'escola i també reivindica millors condicions laborals: "A banda del personal docent també hi ha vetlladores, personal PAS (subalterns, auxiliars i administratius) o altres treballadors que amb prou feines arribem a final de mes. No només són els docents els que estan malament, en general tothom té queixes". Aquesta treballadora diu que li hauria agradat sumar-se a la vaga, però que no ha pogut fer-ho per qüestions econòmiques.