El preu de la llum frena la caiguda progressiva de la setmana –després del màxim històric de dimarts- i aquest diumenge pujarà fins als 247,89 euros/MWh, un 0,75% més que avui dissabte (246,05 euros), segons les dades publicades per l'Operador del Mercat Ibèric de l'Energia (OMIE). Es tracta però d'uns 130 euros menys que diumenge passat (379,03 euros/MWh). La franja horària més cara aquest diumenge 13 de març serà de vuit a nou del vespre amb un import de 389,9 euros/MWh, mentre que la franja més barata serà entre les quatre i les cinc de la matinada amb 174,51 euros/MWh. Si la xifra es compara amb el dia equivalent del 2021, el preu de la llum s'ha multiplicat per 10 en 12 mesos (va ser de 24,54 euros/MWh el diumenge 14 de març del 2021).

El mercat continua marcat per les tensions que genera la invasió d'Ucraïna per part de Rússia i per l'escalada del preu del gas, que apuja el preu de tota la tarifa. L'increment de la factura de l'electricitat aquest mes de març, que ha registrat pics de fins a 700 euros el megawatt hora, ha provocat disrupcions en la indústria catalana, que s'ha vist obligada a ajustar la producció per evitar les franges més cares i, fins i tot, a aturar l'activitat a l'espera que baixi el preu. Els sectors més afectats són els que consumeixen grans quantitats d'energia com la siderúrgia, metal·lúrgia no fèrrica, química o gasos industrials; i també la indústria paperera.

L'escalada del cost de l'energia fa mesos que dura, però s'ha agreujat des de l'inici de la invasió russa a Ucraïna, fa dues setmanes. La dependència que té Europa del gas procedent de Rússia és rellevant –aquest últim exercici s'ha situat entorn el 20%, però la mitjana és del 40%-, i Vladímir Putin ha amenaçat de tallar el subministrament de gas al Vell Continent com a resposta a les sancions que se li estan imposant països com els Estats Units i la Unió Europea.