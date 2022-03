Representants de la Generalitat, la Delegació del govern espanyol a Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, diputacions, la Federació de Municipis de Catalunya (FMC), l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i l’Associació de Micropobles de Catalunya s'han reunit aquest dimecres a Barcelona per coordinar l'acollida de refugiats provinents d'Ucraïna. Segons un comunicat, l'objectiu de la trobada era treballar de manera coordinada en la recepció de persones que ja han arribat o ho facin en les properes setmanes. A la reunió han posat el focus en la necessitat d'anar de la mà per coordinar-se des de les competències de cada administració. Per això, s’han emplaçat a mantenir reunions tècniques de coordinació de forma periòdica.

Es calcula que entre quatre i set milions de persones ucraïneses sortiran del país amb motiu del conflicte, moltes d’elles amb destinació a Espanya i, tot i que en les primeres arribades la majoria tenen familiars que les acullen, d’altres arriben sense vincles i moltes necessitaran l’assistència de les administracions que treballen per atendre les seves necessitats de manera coordinada.

Des de l’inici de la invasió russa, han arribat a Catalunya unes 1.300 persones ucraïneses, segons dades de la Generalitat. La majoria són dones, infants i adolescents, ja que s'ha prohibit la sortida del país d’homes d’entre 18 i 60 anys.

A més, Catalunya és també porta d’entrada de moltes persones en trànsit, cosa que fa que la gestió de l’acollida tingui una especial complexitat. En aquests moments, es calcula que aproximadament el 70% de les persones que entren per via ferroviària o aèria a Barcelona es troben en trànsit cap a altres destinacions.

Amb la nova directiva de protecció temporal, la ciutadania d’Ucraïna –que compta amb un procediment d’estança temporal de 90 dies– veurà agilitzats els tràmits de residència i tindran dret a trobar feina de forma immediata, dret a l’escolarització, atenció sanitària i drets socials, com qualsevol altre resident. Per poder tramitar-la, el govern espanyol està preparant a Catalunya un centre logístic de recepció per agilitzar els tràmits. En aquest centre de recepció és on la ciutadania ucraïnesa que arribi podrà rebre l’estatus de protecció temporal.

A partir d’aquí, aquelles persones que ho sol·licitin podran acollir-se a la xarxa flexible d’acollida que ofereixen les diferents administracions que tenen competències en la matèria. Aquelles persones que ho requereixin també podran adherir-se al Paquet de Protecció Internacional a través del qual l’Estat ofereix assistència i que, en el cas concret de Catalunya, es realitza a través de la Creu Roja.

Presidida per la delegada del govern espanyol a Catalunya, Maria Eugènia Gay Rosell, la reunió d'aquest dimecres ha comptat amb la participació del subsecretari a Barcelona, Carlos Prieto Gómez; la secretària general del Departament d'Igualtat i Feminismes, Georgina Oliva Peña; la secretària d’Igualtats, Mireia Mata Solsona, i la directora general de Migracions, Refugi i Antiracisme, Eunice Romero Rivera. Per part de l’Ajuntament de Barcelona, hi han assistit la quarta tinenta d’Alcaldia i regidora de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGBTI, Laura Pérez Castaño, i el regidor de Drets de la Ciutadania i Participació, Marc Serra Solé. A més, hi han participat els vicepresidents de la FMC Lluís Mijoler Martínez i Marc Solsona Aixalà; la secretària general de l’ACM, Joana Ortega Alemany, i el president de l’Associació de Micropobles de Catalunya, Mario Urrea Marsal.