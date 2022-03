El Departament d’Interior posa en marxa la Comissió de Dones en l’àmbit de la Seguretat i les Emergències per vetllar per la igualtat d’oportunitats entre dones i homes en l’àmbit de la seguretat i les emergències i impulsar polítiques públiques per incorporar la perspectiva de gènere al Departament.

La Comissió, que està formada per representants dels diferents cossos operatius i d’altres unitats directives del Departament, té com a principals objectius impulsar propostes i accions per a la feminització de la seguretat i les emergències, impulsar projectes estratègics i propostes concretes i elevar-les al personal directiu del departament perquè es puguin implementar, i esdevenir un espai de socialització de coneixement i experiències i establir noves dinàmiques i sinèrgies.

El conseller Joan Ignasi Elena ha posat en valor el paper de la Comissió i ha assegurat que “ha d’esdevenir un espai estratègic i essencial per a la transformació feminista que impulsa el Departament i en les polítiques de l’àmbit de la seguretat i les emergències”. Elena ha recordat que “la feminització dels cossos operatius és urgent i necessària, no només per una qüestió de justícia sinó per servir millor la societat”.

La Comissió vetllarà per la igualtat efectiva de dones i homes en l'accés i la carrera professional del personal dels cossos operatius, promovent accions per equilibrar la presència de tots dos sexes en les diferents especialitats i categories dels cossos operatius, i proposar actuacions per a l’impuls de la incorporació de la perspectiva de gènere en les polítiques de seguretat i emergències del Departament.

Així mateix, i amb participació de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, també serà funció de la Comissió detectar necessitats formatives i fer propostes de formació en matèria d'igualtat de gènere per a tot el personal dels cossos operatius i, especialment, al personal amb càrrecs de comandament, així com promoure i participar en la publicació de campanyes de sensibilització o d'informació en matèria d'igualtat al personal dels cossos operatius.

La Comissió establirà un pla d’acció anual que fixarà els objectius acordats, a partir dels quals es concretarà la dinàmica de reunions necessàries per dur-los a terme. Anualment, a més, es presentarà un informe amb el resum de les actuacions dutes a terme en el marc del pla d’acció.

Feminització dels cossos operatius

Un dels eixos estratègics del Departament d’Interior és la feminització dels cossos operatius, amb mesures que s’han impulsat fins ara com la reserva d’un 40% de places per a dones en les convocatòries d’accés i de promoció al cos de Mossos, Bombers i Agents Rurals, una mesura que ja s’ha aplicat aquest gener en la convocatòria d’accés al cos de Mossos d’Esquadra.

En aquesta línia, a finals de gener es va presentar públicament el Pla d’Igualtat al cos de Mossos d’Esquadra, amb 158 mesures que han de permetre assolir la igualtat entre dones i home al sí de l’organització. En línia amb el projecte Mossos 2030, que vol encarar una nova etapa amb una policia més social, propera, jove i feminitzada, a la cúpula de Mossos s’ha aconseguit passar d’un 11% de dones a un 25%, aproximant-se a l’objectiu d’acabar la legislatura amb un terç de dones en llocs de comandament.

D’altra banda, el passat mes de novembre es va presentar també la Diagnosi d’igualtat de dones i homes del cos de Bombers, i un mes més tard es constituïa la Comissió del Pla d’Igualtat del cos. En el cas dels Agents Rurals, el passat mes de desembre s’incorporava la primera promoció de subinspectors/es al cos, amb un 43% de dones (6 d’un total de 14).