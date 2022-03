Hi ha 43 treballadors del Parlament que estan cobrant més diners corresponents a triennis que al seu sou base, que no inclou els complements, i que com a mínim és de 1.463 euros. Són dades facilitades pel Parlament amb data de 16 de febrer en resposta a una petició d'informació pública de l'ACN. Per tant, són posteriors a la reforma que va entrar en vigor l'1 de novembre sobre la manera de calcular els triennis. Amb la modificació es manté que cada trienni suposa un increment del 5%. Però ara es calcula segons la categoria que es tenia en cada moment i no sobre el sou actual, com es feia fins a l'octubre. L'any 2021 el Parlament ha destinat 4,4 MEUR a pagar els triennis dels seus 324 treballadors, el 23% del total destinats als sous.

Segons les dades facilitades pel Parlament, el treballador que té més triennis n'acumula 14. A l'octubre, la cambra catalana va destinar un total de 318.040 euros per pagar l'antiguitat dels seus treballadors, un 21,9% del total. I en les nòmines del desembre aquesta xifra va pujar fins als 632.390, tenint en compte que aquest mes es cobra una paga doble. En aquest cas, el percentatge dels triennis suposa un 22,1% del total.

Cal tenir en compte que tant al novembre com al desembre, cada un dels dos mesos van entrar en nòmina 8 nous triennis i no es va produir cap jubilació. Al Parlament hi treballen 324 persones, segons dades del Parlament actualitzades el desembre del 2021.

Modificació dels triennis

La Mesa ampliada del 21 de setembre del 2021 va aprovar per unanimitat una reforma dels triennis regulats a l'article 96 dels Estatuts del Règim i del Govern Interiors (ERGI). I, posteriorment, la Comissió d'Afers Institucionals (CAI) del 14 d'octubre va ratificar la decisió per assentiment de tots els grups. El canvi sobre els triennis surt publicat al BOPC del 20 d'octubre i l'1 de novembre del 2021 va entrar en vigor.

En el redactat antic s'establia que "cada funcionari o funcionària del Parlament ha de rebre una quantitat equivalent al 5% de la seva retribució per a cada trienni d’antiguitat com a funcionari o funcionària del Parlament". I un segon punt concretava que "per al còmput de l’antiguitat es reconeix el temps de servei prestat en altres administracions públiques".

Així doncs, fins a l'octubre per calcular l'antiguitat dels treballadors del Parlament s'aplicava el 5% del sou actual independentment de si alguns dels triennis s'havien treballat en categories inferiors i, fins i tot, en altres administracions públiques on l'import per a l'antiguitat és molt més baix.

Després de l'acord entre els partits per modificar aquest article, s'estableix que "cada funcionari o funcionària del Parlament ha de rebre com a trienni d’antiguitat una quantitat equivalent al 5% de la retribució que correspon al grup i nivell del lloc de treball que ocupi en el moment de la perfecció".

La reforma afegeix que "en el cas que els tres anys de serveis s’hagin prestat en nivells o grups diferents, es computa pels tres anys l’import corresponent al grup i nivell en què estigui en actiu el funcionari o funcionària en el moment de perfer el trienni".

En un segon punt, es concreta que els funcionaris que tenen triennis previs en altres administracions públiques se'ls hi calcularà segons la quantitat establerta per a cada administració i no la del Parlament. Finalment, també es diu que el personal eventual de la cambra catalana, per la seva naturalesa, no té dret a cobrar per antiguitat.

Escala salarial dels treballadors del Parlament

Els treballadors del Parlament es classifiquen en grups de l'A1 al C2 segons el grau de titulació necessari per ocupar cada una de les places i aquest import representa el sou base. A més, tots els treballadors cobren dos complements (el complement específic i el complement de qualitat) que varien segons el nivell de cada treballador dins del seu grup. I el salari és el resultat de la suma del sou base més els dos complements.

Així doncs, per saber quan cobren per a cada trienni s'ha de calcular el 5% del sou, incloent els dos complements. I es dona la situació que en diversos casos la suma dels dos complements dobla el sou base. El salari base dels treballadors del Parlament va dels 1.463 per als que pertanyen al grup més baix, el C2, fins als 4.145 dels A1a. I pel que fa a la suma dels dos complements, va dels 860 per als C2 nivell 3 fins als 4.987 per als A1 nivell 20. Per tant, els 43 treballadors del Parlament que cobren més de triennis que de sou base estan rebent com a mínim 1.463 euros al mes per antiguitat.

La cambra catalana fa públics a la seva pàgina web els sous dels empleats desgranant el que els correspon per pertànyer a cada grup i nivell però no especifica l'import del trienni en cada cas. El secretari general del Parlament i el lletrat major són les categories més elevades del Parlament, corresponen al grup A1a i al nivell 20. Segons dades del Parlament del 2021, tenen un sou mensual de 9.131 incloent els dos complements. Per tant, segons el càlcul del 5% fet per l'ACN, cada trienni treballat amb aquesta categoria suposaria 456 euros al mes. Una xifra que pot ser superior en el cas del secretari general ja que pot accedir a un suplement per raó de l’assessorament jurídic de 1.892 euros al mes, tal com estableix els articles 2 i 12 dels ERGI.

El grup C1 de treballadors de la cambra catalana està format bàsicament per administradors parlamentaris. Si agafem l'exemple d'un treballador C1 de nivell 10, li correspon un sou de 3.509 euros i, per tant, 175 euros per cada trienni. I un empleat d'aquesta categoria i del nivell més baix, el 7, cobra 2.893 euros, als quals li corresponen un trienni de 144 euros calculant el 5%.

Hi ha un altre grup de funcionaris anomenat C2, que inclou els encarregats de guiar les visites a l’edifici, els xofers polivalents, els uixers majordoms i els uixers especialistes. Un treballador C2 amb nivell 6 té un sou mensual de 3.051 euros i, per tant, cada tres anys treballats amb aquesta categoria percep un trienni de 152 euros. En el cas de la categoria més baixa dels treballadors del Parlament, els C2 amb nivell 3, tenen un sou de 2.323 euros mensuals i, per tant, calculant el 5%, reben 116 euros cada tres anys treballats en aquest lloc.

Les diferències amb els treballadors de la Generalitat

Els treballadors del Parlament i els òrgans que en depenen com l'Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) o la Sindicatura de Comptes es regeixen pels Estatuts del Règim i del Govern Interiors (ERGI). La cambra té autonomia per decidir el règim retributiu dels seus empleats. En canvi, en el cas dels treballadors de la Generalitat, els salaris i també l'antiguitat estan fixats a la llei de pressupostos de l'Estat. Així doncs, el Govern no té marge per modificar els imports.

Els triennis s'acumulen també indefinidament cada tres anys per als empleats de la Generalitat però la gran diferència és que no suposen un percentatge del sou sinó un import fix segons cada grup de titulació. Cobren triennis tots els treballadors de la Generalitat, també els que són interins i no tenen plaça fixa.

El 2021 s'ha aplicat per als treballadors de la Generalitat un import per als triennis que varia dels 46 euros com a màxim, si són del grup A, fins als 14 euros com a mínim, si pertanyen al grup E. I s'estableix el mateix import per als diferents col·lectius ja sigui personal funcionari, Bombers, Mossos, mestres o personal dels serveis penitenciaris.

Així doncs, els funcionaris amb la categoria més alta de la Generalitat, l'A, reben 46 euros al mes cada tres anys, menys de la meitat dels diners que perceben els treballadors del Parlament amb menor categoria com, per exemple, un ajudant de magatzem (116 euros). I en el cas d'un funcionari de màxim nivell (grup A) que treballa a la Generalitat tota la seva carrera professional, 40 anys, acumularia un total de 13 triennis que suposarien 613 euros al mes d'antiguitat.

Formen part del grup A treballadors de la Generalitat com, per exemple, inspectors dels Bombers, comissaris i intendents dels Mossos d'Esquadra. I, d'altra banda, un bomber de primera sense cap càrrec afegit o un agent de la policia catalana, que es consideren del grup C, reben 28 euros per a cada trienni.