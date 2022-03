L'Assemblea de representants del Consell per la República ha escollit Carles Puigdemont com a president de l'ens pels propers dos anys. Ho ha fet amb un 85% dels vots favorables i s'ha imposat a l'altre candidat, Joan Ramon Gumà, que ha obtingut el 5,7% dels suports. En el seu discurs, Puigdemont ha assenyalat que "compten amb els partits polítics" però ha avista que seran "exigents" amb ells. "No podem esperar els consensos dels partits perquè no és possible. Són imprescindibles per aconseguir la independència, però hem de prendre la iniciativa des del Consell", ha reblat. Tot plegat en un acte que s'ha celebrat a Canet de Rosselló a la Catalunya Nord i que ha comptat amb la presència dels 121 representants de l'assemblea.

Cap sorpresa a Canet de Rosselló. Carles Puigdemont, que ja exercia com a president del Consell de la República en funcions, ara ho seguirà fent però amb el suport de 102 dels 121 representants de l'assemblea. Una victòria incontestable sobre l'altre candidat, Josep Ramon Gomà, que només ha comptat amb set suports. També hi ha hagut nou abstencions i tres representants que no han votat.

En el seu discurs per presentar el pla de govern, Puigdemont ha reivindicat la figura del Consell per la República com un "element clau" per culminar el procés cap a la independència. L'expresident de la Generalitat ha deixat clara la seva voluntat de comptar amb els partits polítics, però ha advertit que no dependran d'ells.

"Els partits són imprescindibles pel procés i l'estratègia que el Consell defineixi ha de comptar amb ells, per això serem molt més exigents. Hem de prendre la iniciativa des del Consell sense esperar un consens previ entre partits, perquè ja hem vist que això no es donarà", ha assenyalat Carles Puigdemont.

Carrega contra la taula de diàleg

Durant l'estona que ha presentat el seu pla de govern i les respostes als representants, Puigdemont ha carregat diverses vegades contra la taula de diàleg i assenyala que "el regne d'Espanya encara no té cap proposta per a Catalunya". "La taula no neix com una estratègia definida ni representa el conjunt de l'independentisme", ha explicat.

En aquest sentit, el president del Consell per la República ha lamentat que els resultats, els continguts i els seus resultats "no formen part de la mena d'estratègia que va portar a la victòria de l'1 d'octubre, presidida per la unitat".

Crítica de Ponsatí

Entre les diferents intervencions que hi ha hagut al llarg de l'acte ha destacat la de l'exconsellera Clara Ponsatí que ha recriminat a Puigdemont l'actitud del Govern en la que hi ha Junts. En aquest sentit, Ponsatí ha criticat l'actitud dels Mossos contra manifestants independentistes, "l'atac" a la immersió lingüística i la posició de l'executiu en relació als Jocs Olímpics d'Hivern. Unes paraules que han aixecat aplaudiments entre la resta de representants.