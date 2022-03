El Departament de Salut ha declarat 53 ingressats menys per covid-19 a Catalunya (1.125) i 1 crític menys a l'UCI (173). En paral·lel, els nous casos confirmats per PCR o TA són 4.077, amb un total de 2.346.072 casos des de l'inici de la pandèmia. L'Rt puja una centèsima a 0,86, mentre que el risc de rebrot baixa a 596 (-10). Salut ha registrat 26.660 defuncions des de l'inici de la pandèmia, 2 més en les darreres hores. El 10,54% de les proves ha donat positiu durant l'última setmana. La incidència acumulada a 14 dies baixa de 739,28 a 718,13 i la de 7 dies retrocedeix de 324,82 a 321,03. Els CAP van atendre aquest divendres 11.877 visites sobre covid.

Pel que fa als casos confirmats per PCR o tests d'antígens, que incorporen també els TAR d'autodiagnòstic domiciliari registrat pels CAP, en l'últim període se n'han notificat 25.115, un nombre inferior a l'interval anterior, quan se'n van declarar 31.066. La mitjana d'edat de les persones positives se situa en els 37,38 anys. Durant l'última setmana analitzada (del 23 de febrer a l'1 de març), s'han fet 76.077 PCR i 97.428 tests d'antígens, dels quals el 10,54% han donat positiu.

En el càlcul de la positivitat, Salut no hi compta els TAR d'autodiagnòstic, ja que majoritàriament es registren només quan són positius i no quan són negatius. Ara bé, aquests positius sí que sumen com a casos i com a proves fetes. Des de l'inici de la pandèmia s'han detectat, 2.428.628, dels quals 2.346.072 per PCR/TA.

Pel que fa a les morts, la xifra total és de 26.660 des de l'inici de la pandèmia, 2 més. Entre el 23 de febrer i l'1 de març s'han declarat 83 morts, la setmana anterior se'n van declarar 145. En l'últim interval han estat ingressades a l'hospital 1.273 persones; la setmana del 16 al 22 de febrer n'hi havia 1.591.

Entre les persones que viuen en residències, s'informa de 53.497 casos confirmats per PCR o TA des de l'inici de la pandèmia, 145 més. Amb la resta de proves, el nombre total de casos acumulats és de 57.050. En total, han mort des de l'inici de la pandèmia 9.794 persones.

Regió sanitària de Barcelona ciutat: 2 morts

A la regió sanitària de Barcelona ciutat, que inclou la capital catalana, Montcada i Reixac i una ABS de Sant Adrià del Besòs, hi ha 778 nous positius en les darreres hores, i el número total de confirmats per PCR o TA des de l'inici de la pandèmia se situa en 495.821, xifra que s'eleva a 522.765 amb totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 7.983 persones, dues més en les darreres hores.

El risc de rebrot baixa a 495 (-17) i l'Rt es manté a 0,85. La incidència a set dies baixa a 260. El 10,82% de les proves que es fan surten positives. A la regió hi ha 239 pacients ingressats (-15).

Regió metropolitana nord: 932 nous positius

La regió metropolitana nord suma 613.264 casos confirmats per PCR/TA des de l'inici de la pandèmia (+932) i 638.362 amb totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia, el territori ha registrat 6.013 morts, 2 més.

El risc de rebrot baixa a 562 (-16) i la velocitat de propagació es manté en 0,84. La incidència a set dies baixa a 295. L'11,27% de les proves que es fan surten positives. A la regió hi ha 297 pacients ingressats, 4 menys les últimes 24 hores.

Regió metropolitana sud: 135 ingressats (-15)

La regió metropolitana sud suma 402.935 casos confirmats per PCR o TA, 674 més. En total són 416.335 amb totes les proves. Les persones que han mort per coronavirus en aquesta regió són 4.516.

El risc de rebrot baixa a 549 punts (-4) però la velocitat de propagació puja a 0,88, dues centèsimes més. El 9,13% de les proves que es fan surten positives. La incidència acumulada a set dies se situa en 287. A la regió hi ha 135 pacients ingressats, 15 menys que en el darrer balanç.

Catalunya central: pugen lleugerament els indicadors

La regió sanitària de la Catalunya central té un total de 165.608 casos acumulats confirmats per PCR/TA, 294 més. La xifra s'eleva a 171.124 si es tenen en compte totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 2.701 persones en aquesta regió, dues més.

El risc de rebrot és de 606, tres punts més que fa 24 hores, i la taxa de reproducció puja a 0,87, tres centèsimes més. La incidència a set dies és de 314 i el 9,50% de les proves que es fan donen positiu. A la regió hi ha 77 pacients ingressats (-6).

Camp de Tarragona: el 18,25% de les proves, positives

Al Camp de Tarragona s'han registrat 170.894 casos confirmats per PCR o test d'antígens, 398 més. Si es tenen en compte totes les proves, el nombre de casos acumulats des de l'inici de la pandèmia és de 173.036. En aquesta regió han mort des de l'inici de la pandèmia 1.346 persones, quatre més registrada en les últimes hores.

El risc de rebrot baixa 18 punts, fins a 938, i l'Rt s'incrementa una centèsima a 0,88. La incidència a 7 dies baixa a 487. L'índex de positivitat de les proves diagnòstiques és del 18,25%. En aquesta regió hi ha 88 pacients ingressats (-6).

Terres de l'Ebre: el risc de rebrot cau 32 punts (841)

La regió sanitària de les Terres de l'Ebre acumula, des de l'inici de la pandèmia, 45.970 casos confirmats per PCR o TA, 104 més que en el balanç anterior, i 46.492 si es tenen en compte totes les proves. En aquesta regió han mort 242 persones des de l'inici de la pandèmia, cap més en les darreres hores.

El risc de rebrot baixa a 841 (-32) i l'Rt ho fa a 0,80, una centèsima menys. La incidència a 7 dies és de 463. El 12,72% de les proves que es fan surten positives. A la regió hi ha 31 persones ingressades, dues menys.

Regió de Lleida: 51 ingressats (-5)

A la regió sanitària de Lleida hi ha acumulats des de l'inici de la pandèmia 115.015 casos confirmats per PCR/TA, 183 més. Són 116.844 si es tenen en compte totes les proves. Un total de 869 persones han mort per coronavirus des de l'inici de la pandèmia, tres més.

El risc de rebrot és de 548, 15 punts menys que fa 24 hores, i la velocitat de propagació puja una centèsima, a 0,80. La incidència a set dies baixa a 297. El 9,81% de les proves que es fan surten positives. A la regió hi ha 51 persones ingressades (-5).

Regió de l'Alt Pirineu i Aran: l'Rt s'incrementa tres centèsimes a 0,88

A la regió sanitària de l'Alt Pirineu i Aran, hi ha acumulats des de l'inici de la pandèmia 20.411 casos confirmats per PCR/TA, 51 més. Són 20.868 si es tenen en compte totes les proves. Un total de 185 persones han mort per coronavirus des de l'inici de la pandèmia, cap més.

El risc de rebrot es manté a 754, i la velocitat de propagació s'incrementa tres centèsimes a 0,88. La incidència a set dies puja a 391. El 12,25% de les proves que es fan surten positives. Hi ha 5 persones ingressades en aquesta regió (ídem).

Regió de Girona: indicadors a l'alça

A la regió sanitària de Girona, els casos confirmats per PCR i TA acumulats són 259.766 (+476) i 263.932 si es tenen en compte totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 2.606 persones, cap més.

El risc de rebrot puja a 661 (+9) i l'Rt, a 0,95, tres centèsimes més. La incidència a set dies puja a 335. L'11,68% de les proves que es fan surten positives. Hi ha 117 persones ingressades en aquesta regió, quatre menys que en l'anterior balanç.

12.685 vacunes en les darreres hores

Des de l'inici de la pandèmia, s'han administrat 6.484.175 primeres dosis de la vacuna i 5.816.455 segones dosis, 756 i 5.908 més, respectivament, respecte a l'última actualització. En paral·lel, s'han administrat 3.248.374 terceres dosis, 6.021 més respecte a l'última actualització, i la pauta completa arriba a un total de 6.297.516 persones, fet que representa el 78,8% de la població. A més, el 46,2% ja estan vacunats amb la dosi de reforç, que inclou la tercera dosi o la segona en el cas de les persones vacunades amb Janssen (monodosi) i aquelles persones que han passat la covid i també van rebre una única punxada.

Per franges d'edat, tenen la dosi de reforç el 88,6% dels ciutadans de 80 anys o més; el 87% dels de 70 a 79 anys; el 81% dels de 66 a 69; el 76% dels de 60 a 65 anys; el 61,9% dels de 50 a 59; el 48,4% dels de 45 a 49 anys; el 39,2% dels de 40 a 44 anys; el 27,7% dels de 35 a 39 anys; el 23,1% dels de 30 a 34; el 16,7% dels de 20 a 29, i el 5,5% dels que tenen entre 16 i 19 anys.

Per sota d'aquesta edat, el 67% dels nens de 12 a 15 anys tenen la pauta completa, pel 17,7% dels petits de 5 a 11 anys. En aquesta última franja, el 42,5% té la primera dosi.