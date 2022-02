Un vaixell pesquer ha cremat totalment aquesta matinada de diumenge al port d'Arenys de Mar (Maresme), segons els Bombers de la Generalitat. L'avís del foc s'ha rebut a les 04.55 hores i l'embarcació –d'uns 12 metres d'eslora- ha estat aïllada de la resta de vaixells per evitar la propagació de les flames.

Ha cremat totalment una embarcació pesquera d'uns 12 m d'eslora al port d'Arenys de Mar (avís 04.55h). L'hem aïllat de la resta d'embarcacions i n'hem fet l'extinció, la qual s'ha enfonsat. No hi ha hagut cap ferit.

— Bombers (@bomberscat) 27 de febrero de 2022

Sis dotacions dels Bombers han utilitzat aigua i escuma en les tasques d'extinció del buc, que ha quedat completament enfonsat a les aigües del port d'Arenys. No hi ha hagut cap ferit. Protecció Civil ha activat la prealerta del CAMCAT per l'incendi del vaixell pesquer i s'han instal·lat barreres de contenció per controlar possibles fuites de combustible. La prealerta es mantindrà fins que es pugui reflotar les restes de l'embarcació.