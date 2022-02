Un estudi encarregat per l’Agència de Residus de Catalunya (ARC), del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, conclou que la reducció del consum de bosses de plàstic de nanses d’un sol ús (BPNU) s’ha consolidat en els darrers anys, i que ha sofert una gran davallada, de més del 68%, entre els anys 2018 i 2020. El 2020 es van consumir 375 milions de BPNU (49 unitats per persona i any), mentre que el 2018 la xifra era de 1.195 milions (158 unitats per persona i any).

Val a dir que l’any 2017 va entrar en vigor l'obligatorietat de pagar les bosses de plàstic de nanses d’un sol ús a tots els comerços, en el marc de la Llei 5/2017, de 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic. D’aquesta manera, Catalunya va tornar a ser pionera a l’Estat Espanyol en l’aplicació de mesures pel que fa a la reducció d’aquest producte.

Primer impuls a la reducció

Ja ho havia estat l’any 2009, quan l’ARC va impulsar la signatura del denominat “Pacte per la bossa”, a través del qual les associacions que agrupen la distribució gran i petita es van aliar amb l’administració per assumir un objectiu comú voluntari de reducció. Com a conseqüència, molts comerços van començar a implantar mesures per reduir el consum de bosses de plàstic, entre les quals, cobrar-les. Aquell pacte va servir per empènyer les persones consumidores a fer servir menys plàstics i més elements reutilitzables que portaven des de casa seva, amb un gran èxit, ja que només en dos anys va reduir-se a la meitat el consum global de BPNU al país.

L’any 2020 el percentatge de reducció total assolida des dels valors inicials de l’any 2007 (que eren de 327 bosses per persona i any) ja era del 85%. És a dir, s’ha passat de consumir pràcticament una bossa d’aquest tipus per persona cada dia a menys d’una a la setmana. El mateix estudi ha analitzat el consum actual de bosses de tot tipus i de safates d’un sol ús. L’any 2020 cada persona va consumir 199 bosses de caixa i enviament a domicili (24% de plàstic d’un sol ús, 23% de paper, 36% de plàstic reutilitzable, 13% de plàstic compostable i 4% d’altres materials), 355 bosses de secció (les que es fan servir per al producte fresc o a granel com, per exemple, la fruita o el peix), i 53 safates d’un sol ús per a productes envasats en els propis establiments.

Gran repercussió ambiental

Des de l’1 de gener de 2021, d’acord amb el Reial Decret 293/2018, de 18 de maig, sobre la reducció del consum de bosses de plàstic, es prohibeix el lliurament de les bosses de plàstic lleugeres i molt lleugeres que s’ofereixen als consumidors, en els punts de venda de béns o productes, la venda online i lliurament a domicili. L’ARC va fer una campanya en línia per donar a conèixer aquest canvi legislatiu.

L’ús excessiu de les bosses de plàstic ha perjudicat greument el nostre entorn i és especialment crítica la contaminació de mars i oceans. Diferents estudis indiquen que més d’un milió d’aus i més de 100.000 mamífers marins moren a conseqüència dels plàstics que arriben al mar.

Treballant amb alternatives

Evitar l’ús de les bosses de plàstic és un gran canvi que afecta tothom. Per una banda, la ciutadania, que cada cop més utilitza sistemes alternatius per anar a comprar, com el cabàs, el carretó de la compra, les bosses reutilitzables o les bosses de malla per a la fruita i la verdura. Per altra banda, el sector del comerç, que pot optar per altres envasos més respectuosos amb el medi ambient, com ara les bosses compostables o de paper o, encara millor, fomentar els elements reutilitzables.

En aquest sentit, el passat mes de novembre es va presentar un protocol per garantir el dret de les persones consumidores a comprar sense envasos d’un sol ús en supermercats, cadenes de supermercats o en comerços agremiats, liderat per la Fundació per a la Prevenció de Residus i el Consum Responsable (Rezero), amb el suport de l’ARC. Es preveu que la futura Llei de prevenció i gestió dels residus i d’ús eficient dels recursos de Catalunya fomenti encara més l’envàs reutilitzable en l’àmbit comercial.