Una operació conjunta de la Policia Nacional espanyola i la Policia Nacional francesa coordinada per Europol ha acabat per desarticular una organització criminal presumptament dedicada a proporcionar documents d'identitat i de viatge falsificats a persones implicades en delictes contra el patrimoni i a migrants per a entrar de manera irregular als Estats Units, el Regne Unit i Irlanda. L'entramat, d'origen georgià, falsificava la documentació, gestionava la seva distribució -principalment a nacionals de Geòrgia- i fixava la ruta que havien de prendre els traficats així com la logística als països de destinació i trànsit, previ pagament d'uns 8.000 euros per persona.

Durant l'operació, en la qual s'han dut a terme tres registres en domicilis, s'ha detingut a un total de disset persones com a integrants de la banda, que comptava amb ramificacions en diferents països europeus com Espanya, França, Grècia, Itàlia, Lituània i Ucraïna. L'operatiu policial va permetre la detenció de 14 persones en diferents províncies de l'Estat -12 d'elles a Barcelona, una a Girona i una a València- com a presumptes responsables de pertinença a organització criminal, falsedat documental i un delicte contra els drets dels ciutadans estrangers. Per part seva, la Policia Nacional francesa va detenir a tres persones més en el marc del mateix operatiu. Durant l'operació es van dur a terme dues entrades i registres a Manresa i una a Badalona, en els quals s'han intervingut 2.507 dòlars, 2.155 euros, set telèfons mòbils, cinc equips informàtics, tres targetes falsificades de sol·licitant d'asil a Espanya, un passaport de Letònia també falsificat, nombrosos documents d'Ucraïna amb fotografies, dos passaports manipulats a nom d'un ciutadà d'Ucraïna, així com titulacions que habilitaven per a treballar en el territori nacional, en principi falsificades.