Xavier Antich ha rellevat formalment Jordi Cuixart com a president d'Òmnium Cultural aquest dissabte, després que els socis hagin validat la seva candidatura, l'única presentada, durant l'Assemblea General de l'entitat. Des de la Farga de l'Hospitalet i davant d'un miler de socis i representants polítics i agents socials, Antich ha agraït la tasca duta a terme pels seus predecessors en el càrrec i ha promès que Òmnium "continuarà sent-hi", com va ser-hi en el referèndum de l'1-O i la tardor del 2019 als carrers. "No hem vingut a passar l'estona, sabem on volem anar i què cal fer per arribar-hi", ha assegurat.

En aquest sentit, ha destacat que no volen reformat l'Estat, sinó sortir-ne i per fer-ho, ha afegit, caldrà "revisar els marcs" amb els que han treballat fins ara i crear "noves complicitats". D'altra banda, Antich també ha apuntat que no són "ingenus" i que saben que el repte és "gegant". "Treballem per canviar radicalment el marc polític en què vivim i ho farem com sempre fa Òmnium: escoltant i actuant, fent propostes i buscant consensos, lluitant contra la repressió i enfortint-nos", ha assenyalat. A més, ha avisat que seran "exigents" amb els representants polítics, els partits i les institucions perquè volen "incidir políticament". Ara bé, també ha matisat que no donaran aire "a la fòbia antipolítica" perquè és aquí "on creix el desànim, el populisme i l'extrema dreta". El "gegant" Jordi Cuixart Durant la seva intervenció, Antich també ha recordat els seus predecessors Jordi Porta, Muriel Casals i "el gegant" Jordi Cuixart, que va liderar l'Òmnium juntament amb el vicepresident Marcel Mauri "de les lluites compartides, de l'1-O, la fermesa contra el Tribunal Suprem i els 190.000 socis". "El nostre gran repte és saber estar-ne a l'altura i ser-ne dignes", ha declarat tot prometent portar el llegat "molt més lluny" si és possible. "Mai no agrairem prou tot el que heu fet per Òmnium i pel país", ha conclòs. Segons ha anunciat, la voluntat del nou lideratge també vol fer créixer l'entitat fins al milió de socis. D'altra banda, ha recordat els exiliats a Bèlgica i a Suïssa i ha indicat que l'entitat treballarà perquè tornin "a casa", així com també ha tingut un record pels "gairebé 4.000 represaliats". En aquest context, ha augurat que "vindrà més repressió", però ha matisat que serà "un bon senyal" perquè voldrà dir que "la lluita continua". A més, durant el discurs també ha parlat de la defensa de la llengua catalana i el model d'escola en català, la cultura i la cohesió social i les lluites compartides contra les desigualtats i l'exclusió social, i ha enviat un missatge de solidaritat i suport a la comunitat ucraïnesa a Catalunya. Assemblea General d'Òmnium L'acte a la Farga de l'Hospitalet s'ha celebrat després de l'Assemblea General d'Òmnium, que ha comptat amb la presència de representants de les juntes i presidències del mig centenar de seus de l'entitat, així com d'Òmnium Catalunya Nord, Òmnium l'Alguer, Obra Cultural Balear, Acció Cultural del País Valencià i Escola Valenciana. També hi ha assistit una àmplia representació de la societat civil, del món cultural, sindical, empresarial i associatiu, com l'ANC, l'AMI, Plataforma per la Llengua, FOLC, Irídia, la Taula del Tercer Sector, el Futbol Club Barcelona, la Intersindical, USTEC, IAC, UGT, CCOO, entre molts d'altres. De la classe política i institucional hi han assistit el president de la Generalitat, Pere Aragonès, la presidenta del Parlament, Laura Borràs, membres de la mesa del Parlament, representants dels partits polítics sobiranistes i expresos polítics. L'Assemblea de l'entitat ha avalat tant la candidatura del doctor en filosofia i professor Xavier Antich com a nou president com també altres càrrecs. Concretament, Mònica Terribas serà la nova vicepresidenta primera; Marina Gay la vicepresidenta segona; Marina Gallés la secretària; i Marta Garsaball la tresorera. Els socis també han avalat com a nous membres de la Junta Nacional Joaquim Forn, David Fernàndez, Natza Farré, Natalia Touzon, Iolanda Fresnillo, Núria Basi, Àngel Castiñeira, Gerard Pijoan, Lluís Duran, Didac Amat i Marc Sanjaume. Tots ells s'han sumat a la nova Junta Nacional d'Òmnium, també integrada per Neus Torbisco, Joan Pujolar, Paco Poch i Jordi Arcarons.