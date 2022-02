Els Mossos d'Esquadra i la Policia Local d'Olesa de Montserrat controlen una festa que està en marxa des de divendres a la nit en un balneari abandonat d'Esparreguera. La música està apagada des del matí i ja queden poques persones al recinte. Estan a la finca, però no a l'interior de la construcció, segons han explicat els Mossos, que fan controls per evitar que entri ningú més des de dissabte a la tarda. Els agents identifiquen les persones que hi surten i les denuncien si s'escau, sigui per donar positiu en alcohol o drogues o per altres qüestions.