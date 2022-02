Els Bombers i els Mossos d'Esquadra treballen des de dissabte al vespre en la recerca d'un parell d'excursionistes perduts a Alins, a la Pica d'Estats. Els cossos d'emergències van rebre l'avís a les 18.01 hores. Una persona va alertar que un parell d'amics, un home de 41 anys i una dona de 40, havien sortit divendres a primera hora de la tarda amb la intenció de fer bivac i que ja haurien hagut de tornar al seu domicili de Lleida. No aconseguia contactar amb ells per telèfon.

Els Mossos d'Esquadra van trobar el vehicle a l'aparcament del Pont de la Farga. El Grup d'Actuacions Especials (GRAE) dels Bombers va iniciar llavors la recerca fent la ruta a peu fins al refugi Vallferrera per la pista principal, que estava totalment gelada. Un cop allà van comprovar que la parella no hi era i les persones que hi havia allotjades tampoc els havien vist. Un binomi del GRAE, mentrestant, va fer guàrdia a tocar del cotxe de la parella, per si apareixien. Després de confirmar que no eren al refugi, es va interrompre la recerca, que s'ha reprès aquest diumenge al matí.