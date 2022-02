La Guàrdia Urbana de Barcelona ha aturat la passada nit un autobús que circulava pel districte de Ciutat Vella mentre feia tasques de discoteca. Segons fonts municipals, hi havia 71 passatgers a bord quan el van interceptar i el conductor va donar positiu al test de drogues en Tetrahidrocannabinol (THC) i cocaïna. El vehicle no tenia llicència per dur a terme aquesta activitat, li faltava documentació i, a més, tenia la ITV caducada. Per això i per excés d'aforament amb risc per a les persones, la Guàrdia Urbana l'ha denunciat per un total de sis infraccions.